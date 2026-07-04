ΕΟΤ: Roαd Show της Ελλάδας σε πέντε γερμανικές πόλεις

Οι εκπρόσωποι των γερμανικών τουριστικών γραφείων, επιβεβαίωσαν ότι παρά την γενικότερη επιφυλακτικότητα στις κρατήσεις λόγω των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων, το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για την Ελλάδα παραμένει συγκριτικά υψηλό.

H Ελλάδα με την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά, τις βραβευμένες παραλίες της και τις σύγχρονες μονάδες φιλοξενίας, παρουσιάστηκε σε πέντε πόλεις της Γερμανίας στο πλαίσιο Roadshow που διοργάνωσε η πλατφόρμα Expipoint από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου 2026, με θέμα «Travel & experts summer vibes». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γερμανίας συνοδεία ισχυρής ελληνικής εκπροσώπησης επαγγελματιών του τουρισμού παρουσίασε με επιτυχία την πολυμορφία των τουριστικών δυνατοτήτων της Ελλάδας στις ενημερωτικές εκδηλώσεις του «Travel & experts summer vibes», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένες πόλεις της Γερμανίας: Στουτγάρδη, Koblenz, Ντίσελντορφ, Munster και Αμβούργο.

Το θέμα των εκδηλώσεων αφορούσε κυρίως σε μεσογειακούς προορισμούς, όπως η Μάλτα και η Τυνησία. Ωστόσο η ελληνική παρουσία συνοδεία εκπροσώπων της κορυφαίας ξενοδοχειακής αλυσίδας Grecotel και του εμβληματικού αθηναϊκού ξενοδοχείου Hotel Grande Bretagne, σε σύνολο 12 συμμετεχόντων, κέρδισε τις εντυπώσεις των περίπου 55 τουριστικών γραφείων από κάθε πόλη, που συμμετείχαν στις παρουσιάσεις.

Οι εκπρόσωποι των γερμανικών τουριστικών γραφείων, επιβεβαίωσαν ότι παρά την γενικότερη επιφυλακτικότητα στις κρατήσεις λόγω των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων, το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για την Ελλάδα παραμένει συγκριτικά υψηλό.

Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Γερμανίας, Νικολέτα Λεκανίδη, πραγματοποίησε παρουσίαση Power Point με προβολή video της Ελλάδας και ιδιαίτερα των ανερχόμενων προορισμών στη γερμανική αγορά όπως είναι: η Θάσος, η Θράκη και η Κάρπαθος, η οποία πλέον συνδέεται απευθείας με το Ντίσελντορφ μέσω της αεροπορικής δίοδο εταιρείας Eurowings. Επίσης, των δυνατοτήτων που προσφέρει η χώρα μας στη διοργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης για επαγγελματίες του τουρισμού.

Οι εκπρόσωποι των γερμανικών τουριστικών γραφείων ενημερώθηκαν για την πολυμορφία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, που υπόσχεται στον επισκέπτη ασφαλείς διακοπές γεμάτες μοναδικές εμπειρίες όλο τον χρόνοκαι έλαβαν πληροφορίες για τις νέες συνδέσεις και τις δυνατότητες προσβασιμότητας και διαμονής στους ελληνικούς προορισμούς.

Ειδική αναφορά έγινε στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, η οποία διαθέτει 20 εγγεγραμμένα μνημεία στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO καθώς και στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» με 624 βραβευμένες παραλίες.

Οι καλεσμένοι είχαν, επίσης, την ευκαιρία να διαπιστώσουν το υψηλό επίπεδο των ξενοδοχειακών υποδομών της χώρας μας, από την εμπνευσμένη παρουσίαση της ξενοδοχειακής αλυσίδας Grecotel.

Στα ειδικά διαμορφωμένα info desks δόθηκαν περαιτέρω πληροφορίες στους συμμετέχοντες αναφορικά με την ιστοσελίδα του ΕΟΤ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και έντυπο υλικό προβολής.

Πηγή: ΑΠ΅Ε-ΜΠΕ