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Συνελήφθη 22χρονος για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Κηφισιά με λεία άνω των 120.000 ευρώ

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Συνελήφθη 22χρονος για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Κηφισιά με λεία άνω των 120.000 ευρώ
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Όπως επισημαίνεται, ο 22χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα, ενώ οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στη σύλληψη 22χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Κηφισιά με λεία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, προχώρησαν την Τετάρτη 1 Ιουλίου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς της ΕΛΑΣ. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ., στις 17 Ιουνίου ο κατηγορούμενος, μαζί με συνεργούς του, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Με το πρόσχημα ότι υπήρχε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, την έπεισαν να τοποθετήσει έξω από την οικία της χρήματα και χρυσαφικά, τα οποία στη συνέχεια αφαίρεσαν. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 22χρονου κατασχέθηκαν ρούχα που, σύμφωνα με την αστυνομία, φορούσε κατά την τέλεση της αξιόποινης πράξης, καθώς και χρυσαφικά. Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Όπως επισημαίνεται, ο 22χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα, ενώ οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Απάτη
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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