Χορμόβα: Η ΔΥΠΑ κλείνει εκκρεμότητες δεκαετιών στις εργατικές κατοικίες του πρώην ΟΕΚ

Η παράδοση των πρώτων 40 κατοικιών του οικισμού Κυρακαλής Γρεβενών σηματοδοτεί το τέλος μίας εκκρεμότητας που παρέμενε άλυτη για περισσότερα από 20 χρόνια, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η παράδοση των πρώτων 40 κατοικιών του οικισμού Κυρακαλής Γρεβενών σηματοδοτεί το τέλος μίας εκκρεμότητας που παρέμενε άλυτη για περισσότερα από 20 χρόνια, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η ΔΥΠΑ, ως καθολικός διάδοχος του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), προχωρά στην οριστική επίλυση μίας από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες που κληρονόμησε, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στο πρόγραμμα εργατικής κατοικίας.

Η τελετή παράδοσης, παρουσία της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, Γιάννας Χορμόβα, πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα, καθώς οικογένειες που περίμεναν επί δεκαετίες να αποκτήσουν το σπίτι που είχαν δικαιωθεί παρέλαβαν τα πρώτα παραχωρητήρια.

Για πολλούς δικαιούχους, η ημέρα αυτή αποτέλεσε την κατάληξη μίας αναμονής που ξεπέρασε τα 20 χρόνια.

Το έργο είχε δημοπρατηθεί το 2003 από τον τότε ΟΕΚ, ωστόσο παρέμεινε για πολλά χρόνια ανολοκλήρωτο. Η ΔΥΠΑ ανέλαβε να αντιμετωπίσει τις εκκρεμότητες που είχαν συσσωρευτεί, να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και να προχωρήσει στην παράδοση των κατοικιών στους δικαιούχους.

Ήδη έχουν αποδοθεί οι πρώτες 40 κατοικίες, ενώ άμεσα προγραμματίζεται η παραχώρηση ακόμη 10 κατοικιών, με στόχο να ολοκληρωθεί σταδιακά η διάθεση και των υπολοίπων, καθώς ολοκληρώνεται ο έλεγχος των φακέλων των δικαιούχων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στην περίπτωση της Κυρακαλής, για πρώτη φορά στην ιστορία των εργατικών κατοικιών του πρώην ΟΕΚ, η παράδοση των κατοικιών πραγματοποιείται, έχοντας ήδη ολοκληρωθεί η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών. Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, πρόκειται για μια διοικητική τομή που επιτρέπει την ταχύτερη έκδοση των οριστικών τίτλων κυριότητας και απαλλάσσει τους δικαιούχους από χρονοβόρες διαδικασίες που στο παρελθόν καθυστερούσαν για χρόνια την οριστική τακτοποίηση των ιδιοκτησιακών ζητημάτων.

Η Κυρακαλή δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Είναι ο πρώτος σταθμός ενός ευρύτερου, εθνικού σχεδίου της ΔΥΠΑ για την οριστική διευθέτηση των χιλιάδων εκκρεμοτήτων που κληρονόμησε από τον πρώην ΟΕΚ.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο πρώην ΟΕΚ είχε ανεγείρει συνολικά 48.965 εργατικές κατοικίες σε 471 οικισμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, σε 115 οικισμούς, που αντιστοιχούν σε 10.136 κατοικίες, εκκρεμούσε η έκδοση οριστικών παραχωρητηρίων, με αποτέλεσμα χιλιάδες δικαιούχοι να κατοικούν επί χρόνια με προσωρινά προσύμφωνα χρήσης.

Τρία μεγάλα μέτωπα που προχωρούν ταυτόχρονα

* Ολυμπιακό Χωριό και Γιαννιτσά

Στα τέλη Ιουνίου ολοκληρώθηκε η έκδοση των οριστικών τίτλων και στο τελευταίο από τα 28 οικοδομικά τετράγωνα του Ολυμπιακού Χωριού, όπου βρίσκονται 2.292 κατοικίες.

Παράλληλα, προχωρά η δημοπράτηση του οικισμού «Γιαννιτσά ΙΙΙ» (42 κατοικίες), ενώ διευθετούνται περίπου 100 περιπτώσεις που συνδέονται με δικαστικές αποφάσεις ή τεχνικές επισκευές.

* Μεμονωμένα διαμερίσματα (ΠΑΚΑΔΙ)

Έχει ήδη ξεκινήσει η αποκατάσταση 138 διάσπαρτων διαμερισμάτων του παλαιού προγράμματος αγοράς κατοικιών του ΟΕΚ. Οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες σε 20 διαμερίσματα, ενώ για τα υπόλοιπα, εκ των οποίων 12 βρίσκονται σε κατάσταση «γιαπί», δρομολογούνται οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, ώστε να διατεθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

* Οριστική λύση στους οικισμούς «Γεννηματάς Ι & ΙΙ» στον Δήμο Φυλής

Μία ακόμη χρονίζουσα εκκρεμότητα, που αφορά 305 κατοικίες στα 'Ανω Λιόσια και παρέμενε άλυτη από το 1997 λόγω αυθαίρετων εγκαταστάσεων, οδηγείται σε οριστική επίλυση.

Με βάση πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, ο Δήμος Φυλής θα αποκτήσει το αναλογούν ποσοστό των κατοικιών από τη ΔΥΠΑ, προκειμένου να τις παραχωρήσει στους δημότες του.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ υλοποιεί αυτοψίες και πολεοδομικές τακτοποιήσεις, ξεκινώντας από τον οικισμό «Γεννηματάς Ι», ώστε να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι κυριότητας για τους νόμιμους κληρούχους.

Άμεση ανακούφιση για τους πλημμυροπαθείς της Γιάννουλης

Όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη της ΔΥΠΑ, η νέα προσέγγισή της δεν περιορίζεται μόνο στην επίλυση εκκρεμοτήτων δεκαετιών. Αποτυπώνεται και στην άμεση αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών προβλημάτων, όπως στην περίπτωση των πλημμυροπαθών του οικισμού «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ΛΑΡΙΣΑ VIII)».

Οι δικαιούχοι, των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία Daniel, αδυνατούσαν να λάβουν τη στεγαστική συνδρομή που δικαιούνταν, επειδή δεν μπορούσαν να δηλώσουν τα ακίνητα στο Ε9, καθώς διέθεταν μόνο προσωρινά παραχωρητήρια.

Με νομοθετική παρέμβαση και άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ εκδόθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι απαιτούμενες βεβαιώσεις, επιτρέποντας στους πληγέντες να ξεπεράσουν το γραφειοκρατικό εμπόδιο και να αποκτήσουν πρόσβαση στα κρατικά κονδύλια για την αποκατάσταση των κατοικιών τους.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δηλώνει:

«Η παράδοση των πρώτων κατοικιών στην Κυρακαλή δεν αποτελεί απλώς την ολοκλήρωση ενός κατασκευαστικού έργου. Αποτελεί την αποκατάσταση μίας εκκρεμότητας που ταλαιπώρησε οικογένειες για περισσότερες από δύο δεκαετίες και αποδεικνύει στην πράξη ότι η δημόσια διοίκηση μπορεί να δίνει λύσεις ακόμη και στα πιο σύνθετα προβλήματα, όταν υπάρχει σχέδιο, επιμονή και συνεργασία.

Από την πρώτη στιγμή, θέσαμε ως προτεραιότητα να αντιμετωπίσουμε μεθοδικά όλες τις εκκρεμότητες που παραλάβαμε από τον πρώην ΟΕΚ, ώστε κανένας δικαιούχος να μην μένει εγκλωβισμένος σε χρονοβόρες διαδικασίες.

Η Κυρακαλή αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας.

Πίσω από κάθε διοικητική πράξη βρίσκεται μία ανθρώπινη ιστορία και μία οικογένεια που αποκτά επιτέλους το σπίτι που δικαιούται.

Συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό την επίλυση των εκκρεμοτήτων σε οικισμούς του πρώην ΟΕΚ σε ολόκληρη τη χώρα, επιταχύνοντας την έκδοση οριστικών παραχωρητηρίων και αξιοποιώντας τη στεγαστική περιουσία της ΔΥΠΑ προς όφελος των δικαιούχων.

Παράλληλα, εκσυγχρονίζουμε τις υπηρεσίες μας με νέα ψηφιακά εργαλεία, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη διαφάνεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

