Κιλκίς: Ενίσχυση των δυνάμεων στην πυρκαγιά στο Λειψύδριο

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Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην αγροτοδασική πυρκαγιά στο Λειψύδριο Κιλκίς. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης μηχάνημα έργου επιχειρεί για τη δημιουργία ζώνης με σκοπό την ανάσχεση της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων του οικισμού Λειψύδριο.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ