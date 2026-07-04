Πυροσβεστική: Τέσσερις συλλήψεις για τρεις πυρκαγιές από αμέλεια σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα Ανακριτικά Κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους και παρεμβαίνουν άμεσα σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών.

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν χθες, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος για τρεις πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στις 16:22 στο Σπαθοβούνι Κορινθίας συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 48 και 59 ετών. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε από καλώδιο ηλεκτροδότησης γεώτρησης.

Επιπλέον, στην Ασίνη Αργολίδας συνελήφθη 40χρονος, όταν πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13:52 στο Ι.Χ.Φ. όχημά του επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.707,03 ευρώ.

Ακόμη, στην Καλαμίτσα Καβάλας συνελήφθη 60χρονη, καθώς πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 10:46 στο όχημά της επεκτάθηκε επίσης σε δασική έκταση.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, και οι τέσσερις συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ οι σχετικές προανακρίσεις συνεχίζονται από τα αρμόδια Α.Κ.Α.Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι από την αρχή του έτους έως και τις 3 Ιουλίου 2026, οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν επιβάλλει 513 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 619.569,67 ευρώ και έχουν προχωρήσει σε 155 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 142 (91,61%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,39%) από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα Ανακριτικά Κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους και παρεμβαίνουν άμεσα σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασικότερη αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ