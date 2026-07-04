Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο- Εκκενώνεται προληπτικά το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμων

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Η Πυροσβεστική δίνει μάχη να την περιορίσει με επίγεια μέσα και δυνάμεις, αλλά και να την απομονώσει σε σημεία που να μην υπάρξει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα, περίπου στις 20:30, σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και εξελίσσεται πλησίον κατοικιών και υποδομών.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 28 οχήματα και Εθελοντές ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησε ένα αεροσκάφος μέχρι το τελευταίο φως. Επίσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

📌Συγκλονιστικές είναι οι προσπάθειες που καταβάλουν τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών στη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη pic.twitter.com/y4GgHdyqSj — elenasagiadinou (@elenasagiadinou) July 4, 2026

Υπενθυμίζεται ότι στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς ΤΙΤΑΝ.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Εκκενώνεται προληπτικά το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμων

Σε προληπτική εκκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων προχωρούν οι αρχές εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε απόψε στο Ωραιόκαστρο.

Θεσσαλονίκη: Δύσκολη νύχτα με τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο - Εκκενώνεται δομή φιλοξενίας ΑμεΑ pic.twitter.com/O1P6DiFeKO — Flash.gr (@flashgrofficial) July 4, 2026

Στο σημείο βρίσκεται και ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας και ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης.

Το ίδρυμα, στο οποίο φιλοξενούνται 157 άτομα, εκκενώνεται προληπτικά σύμφωνα με το σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας, επειδή βρίσκεται κοντά στο μέτωπο της φωτιάς.

Η πυρκαγιά κινείται σε περιοχή όπου υπάρχουν εργοστάσια και βιοτεχνίες.

Η Πυροσβεστική δίνει μάχη να την περιορίσει με επίγεια μέσα και δυνάμεις, αλλά και να την απομονώσει σε σημεία που να μην υπάρξει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

Ήδη έχουν δοθεί οδηγίες απομάκρυνσης των κατοίκων από τους οικισμούς Ανθούπολης και Φιλοθέης.

Οι τρόφιμοι του Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμων θα μεταφερθούν προσωρινά στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Κονταξοπούλειο».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ