Χαλκιδική: Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στην Καλλικράτεια - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 17:30 και στις 17:54 εκδόθηκε μήνυμα από το 112.για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Προποντίδας Χαλκιδικής ενώ τις 18:13 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Κηπούπολη και Αμπελάκια προς Νέα Καλλικράτεια.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, καθώς και Εθελοντές ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 17:30 και στις 17:54 εκδόθηκε μήνυμα από το 112.για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ