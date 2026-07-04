Ποιοι όμιλοι «προκρίνονται» για το φοιτητικό / πολιτιστικό ΣΔΙΤ στη Δυτική Αττική – Ποιος έμεινε «εκτός»

Με τη συμμετοχή των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, AKTOR Παραχωρήσεις, METLEN, ΑΤΕΣΕ προχωρά ο διαγωνισμός «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού Εστιατορίου, Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων και Χώρων Πολιτισμού με ΣΔΙΤ», αξίας άνω των 66 εκατ.. Γιατί «κόπηκε» η ΕΚΤΕΡ, αναμονή για την αντίδρασή της. Ποιο είναι το project.

Με τη συμμετοχή των ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, AKTOR Παραχωρήσεις, METLEN και ΑΤΕΣΕ φαίνεται να προχωρά η β’ φάση του διαγωνισμού «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού Εστιατορίου, Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων και Χώρων Πολιτισμού με ΣΔΙΤ», αξίας άνω των 66 εκατ. (πλέον ΦΠΑ), από τον φορέα «Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής ΜΑΕ», που έχει αναλάβει να ωριμάσει και προωθήσει το project για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Δήμου Φυλής.

«Εκτός» η ΕΚΤΕΡ, αναμένεται η αντίδρασή της

Όπως προκύπτει, η Επιτροπή Διαγωνισμού «άναψε κόκκινο» στην αίτηση συμμετοχής της ΕΚΤΕΡ, που ήταν εξ αυτών που είχαν δώσει το παρών στην α’ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας κρίνοντας ότι δεν πληροί μία από τις προϋποθέσεις συμμετοχής που σχετίζεται με την επάρκειά της στο «κομμάτι» των ΣΔΙΤ. Τομέα, όμως, στον οποίον η ΕΚΤΕΡ έχει εμπειρία με την ανάληψη του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση κτιρίων Στέγασης Υπηρεσιών πέντε (5) Αστυνομικών Διευθύνσεων στην Επικράτεια μέσω ΣΔΙΤ», αν και ακόμη δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση, όχι με ευθύνη της κατασκευαστικής. Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας προώθησης του έργου αποδέχτηκε εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού που έλεγε ότι «ο υπό κρίση Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν είναι πλήρης και παραδεκτός, ως προς το περιεχόμενό του, ότι δεν πληρούνται όλα τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής και όλοι οι όροι της Πρόσκλησης και ειδικότερα, ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις ως προς την Τεκμηρίωση Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας και Ειδικής Εμπειρίας». Μένει να φανεί αν η ΕΚΤΕΡ αντιδράσει νομικά με προσφυγή στην ΕΑΔΗΣΥ ή και αργότερα στο ΣτΕ, εφόσον δεν δικαιωθεί από την Αρχή, όπως ήδη έχει συμβεί με τον ΣΔΙΤ διαγωνισμό για το νέο νοσοκομείο «Θεαγένειο» στη Θεσσαλονίκη.

Ποιο είναι το έργο

Όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα επιλεγεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα αναλάβει για διάστημα 27 ετών τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, θα έχει την ευθύνη για τις υπηρεσίες ασφάλειας, φύλαξης και καθαριότητας των φοιτητικών εστιών, οι οποίες θα έχουν συνολική δυναμικότητα 1.100 κλινών. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών υποδομών όπως φοιτητικές κατοικίες και συνοδοί χώροι εστίασης φοιτητών αλλά και χώροι πολιτισμού ( «Πολιτιστικό Κέντρο») σε ακίνητο που θα εισφέρει ο Δήμος Φυλής. Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων επιχειρεί να διαμορφώσει ένα «ανοικτό» στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων πανεπιστημιακό συγκρότημα, το οποίο θα αποτελεί έναν χώρο ώσμωσης και δημιουργίας με στόχο την άσκηση κοινωνικής πολιτικής υπέρ των οικονομικά αδύναμων φοιτητών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών που προωθούν την δημιουργικότητα, την καινοτομία, την διεθνοποίηση και την σύνδεση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την κοινωνία, την αποκέντρωση δραστηριοτήτων και την αναζωογόνηση, ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του αστικού ιστού του Δήμου Φυλής.

Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στην κατασκευή κτιριακών συγκροτημάτων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών για χώρους διαμονής, σίτισης, εκπαιδευτικά αμφιθέατρα, χώρους αναψυχής, διοικητικές υπηρεσίες, βοηθητικούς χώρους, καθώς και Πολιτιστικό Κέντρο. Πρόκειται για την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό νέων κτιριακών μονάδων για την στέγαση και σίτιση των φοιτητών με όλες τις απαραίτητες προβλεπόμενες βοηθητικές χρήσεις και τη δημιουργία υπαίθριων και στεγασμένων χώρων αναψυχής. Στο έργο θα περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου ο οποίος θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των νέων εγκαταστάσεων διαμονής των φοιτητών και θα περιλαμβάνει υπαίθριες εγκαταστάσεις, περιοχές πρασίνου και χώρους στάθμευσης.

Το έργο θα αναπτυχθεί σε ακίνητο που θα εισφέρει ο Δήμος Φυλής, παραχωρώντας δωρεάν την αποκλειστική χρήση του. Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων επιχειρεί να διαμορφώσει ένα ‘ανοικτό’ στην πόλη Πανεπιστημιακό συγκρότημα για το ΠΑΔΑ που θα περιλαμβάνει φοιτητικές εστίες, εκπαιδευτικές, ερευνητικές, πολιτισμικές δραστηριότητες και θα αποτελεί ένα πρότυπο χώρο ώσμωσης και δημιουργίας. Το κατά τα ανωτέρω ακίνητο του οποίου η ακριβής έκταση θα προσδιορισθεί σε επόμενο στάδιο βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης το οποίο καλύπτει 262 στρέμματα γης στις περιοχές Άνω και Κάτω Λίμνη της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων. Το Πάρκο Πόλης εντοπίζεται στις δυτικές παρυφές των προσχωσιγενών αποθέσεων του ποταμού Κηφισού στο πεδινό τμήμα των νότιων παρυφών του όρους της Πάρνηθας.