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Ρέθυμνο: Συνελήφθη 64χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων

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Ρέθυμνο: Συνελήφθη 64χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων
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Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, πρωινές ώρες χθες (03.07.2026), οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε ορεινές περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου, εντοπίστηκαν τέσσερις φυτείες όπου καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά 31 δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης , ύψους έως (2) μέτρα και συνελήφθη 64χρονος ημεδαπός.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του και σε χώρους που χρησιμοποιεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης 2 κυνηγετικά όπλα, αεροβόλο τυφέκιο και ανιχνευτές μετάλλων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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