Ν. Παπανδρέου: Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας «φάρος» για τους Έλληνες και Ορθοδόξους της Αφρικής

Δήλωση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, μετά τη συνάντηση που είχε ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Θεόδωρος Β'.

«Η δράση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας αποδεικνύει για ακόμα μια φορά πως το πρεσβυγενές αυτό Πατριαρχείο, αποτελεί "φάρο" για τους Έλληνες και τους Ορθοδόξους στην Αφρική». Αυτό δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, μετά τη συνάντηση που είχε ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Θεόδωρος Β'.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του, «κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το παλαίφατο Πατριαρχείο, όπως τα ελληνικά σχολεία, το νέο πολιτιστικό κέντρο που δημιουργείται στο Νέο Κάιρο αλλά και το πάλαι ποτέ "Αβερώφειο Παρθεναγωγείο" στην Αλεξάνδρεια, το οποίο θα μετατραπεί σε Ανώτατη Σχολή Φιλοσοφικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών για τη μελέτη και την προβολή του Ελληνισμού.

Επίσης για την φτώχεια, που μαστίζει την αφρικανική ήπειρο και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Πατριαρχείο για την ανακούφιση όσων πλήττονται ανεξαρτήτως θρησκείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ