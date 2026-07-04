Ειδήσεις | Ελλάδα

Ν. Παπανδρέου: Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας «φάρος» για τους Έλληνες και Ορθοδόξους της Αφρικής

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ν. Παπανδρέου: Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας «φάρος» για τους Έλληνες και Ορθοδόξους της Αφρικής
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Δήλωση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, μετά τη συνάντηση που είχε ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Θεόδωρος Β'.

«Η δράση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας αποδεικνύει για ακόμα μια φορά πως το πρεσβυγενές αυτό Πατριαρχείο, αποτελεί "φάρο" για τους Έλληνες και τους Ορθοδόξους στην Αφρική». Αυτό δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, μετά τη συνάντηση που είχε ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Θεόδωρος Β'.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του, «κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το παλαίφατο Πατριαρχείο, όπως τα ελληνικά σχολεία, το νέο πολιτιστικό κέντρο που δημιουργείται στο Νέο Κάιρο αλλά και το πάλαι ποτέ "Αβερώφειο Παρθεναγωγείο" στην Αλεξάνδρεια, το οποίο θα μετατραπεί σε Ανώτατη Σχολή Φιλοσοφικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών για τη μελέτη και την προβολή του Ελληνισμού.

Επίσης για την φτώχεια, που μαστίζει την αφρικανική ήπειρο και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Πατριαρχείο για την ανακούφιση όσων πλήττονται ανεξαρτήτως θρησκείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: «Κλειδώνουν» οι παρατάσεις σε ΦΠΑ και φορο-κίνητρα – Το σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι για την στήριξη ιδιοκτητών και ενοικιαστών

Ποιοι όμιλοι «προκρίνονται» για το φοιτητικό / πολιτιστικό ΣΔΙΤ στη Δυτική Αττική – Ποιος έμεινε «εκτός»

Εξοχική κατοικία: Αμερικάνοι και Καναδοί «σαρώνουν» την Ελληνική αγορά - Πόσα δίνουν, ποιες περιοχές προτιμούν

tags:
ΠΑΣΟΚ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider