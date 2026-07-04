Τραμπ: Θα μπορούσαμε να τους εξουδετερώσουμε όλους με μια βολή στη κηδεία του Χαμενεΐ

Όμως δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευτούμε, συμπλήρωσε. Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσθέτοντας ότι του ζήτησε συνάντηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο στο Axios ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του ζήτησε συνάντηση στον Λευκό Οίκο και ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, μετά την επιστροφή του Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Έχουμε πολύ καλή σχέση. Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό», είπε ο Τραμπ σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη, αναφερόμενος στον εαυτό του. Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών μετά τη δραματική τους συνάντηση στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων (Situation Room) τον Φεβρουάριο, όταν ο Νετανιάχου παρουσίασε το σχέδιό του για την έναρξη ενός κοινού πολέμου κατά του Ιράν.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η επόμενη εβδομάδα ίσως είναι πολύ σύντομα για να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, λόγω του ταξιδιού του Τραμπ στην Τουρκία, όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου.

«Ενδέχεται να γίνει την εβδομάδα που ακολουθεί», είπε ο αξιωματούχος.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ την Παρασκευή για να τον συγχαρεί με την ευκαιρία της 250ής επετείου της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο πρωθυπουργός είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν εγγυήτρια δύναμη της παγκόσμιας ελευθερίας και ότι το Ισραήλ εκτιμά ιδιαίτερα τη στενή σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Επιφυλακτικότητα

Πρόσωπα του στενού κύκλου του Τραμπ έχουν γίνει ολοένα και πιο επιφυλακτικά και απογοητευμένα από τον Νετανιάχου τους τελευταίους μήνες, μετά τη συνάντησή τους τον Φεβρουάριο.

«Πολλοί από τους στενότερους συμβούλους του Τραμπ πιστεύουν ότι ο Μπίμπι έκανε λάθος σε όλα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ επέκρινε έντονα τον Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία για την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό «τρελό» και κατηγορώντας τον για αχαριστία.

Οι εντάσεις αυτές έχουν εντείνει το ευρύτερο ρήγμα στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών σχετικά με το Ισραήλ και τον πόλεμο, με προσωπικότητες του κινήματος MAGA, όπως ο Τάκερ Κάρλσον, να κατηγορούν τον Τραμπ ότι βρίσκεται υπό την επιρροή του Νετανιάχου.

Οι στόχοι του Τραμπ και του Νετανιάχου σε θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής — καθώς και τα εσωτερικά πολιτικά τους συμφέροντα — έχουν αποκλίνει τους τελευταίους δύο μήνες, λόγω του πολέμου και άλλων περιφερειακών εξελίξεων.

Παρά τις επιφυλάξεις του Νετανιάχου, ο Τραμπ υπέγραψε τον περασμένο μήνα μνημόνιο κατανόησης (MOU) που παρατείνει την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν και εγκαινιάζει νέο γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Τραμπ πίεσε επίσης τον Νετανιάχου να περιορίσει τις επιχειρήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στον Λίβανο — όπου οι συγκρούσεις είχαν καταστεί εμπόδιο στις συνομιλίες με το Ιράν — και να υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο που θα προβλέπει μια αρχική αποχώρηση από τον νότιο Λίβανο.

Μια συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο θα ήταν εξαιρετικά σημαντική για τον Νετανιάχου, καθώς ξεκινά την προεκλογική του εκστρατεία ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου στο Ισραήλ, όπου οι δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν να υπολείπεται των αντιπάλων του.

Θα μπορούσαμε να τους εξουδετερώσουμε όλους με τη μία

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο Axios ότι παρακολουθεί την κηδεία του πρώην Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δολοφονήθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου σε κοινή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ιρανοί «ικετεύουν να επιτευχθεί συμφωνία», αλλά είπε ότι οι δύο πλευρές αποφάσισαν να διακόψουν τις συνομιλίες για μία εβδομάδα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις γύρω από την κηδεία του Χαμενεΐ. Στο μεταξύ, όπως είπε, καμία από τις δύο πλευρές δεν θα ανοίξει πυρ εναντίον της άλλης.

«Είναι όλοι εκεί. Μία βολή και μπορούμε να τους εξουδετερώσουμε όλους, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε, γιατί τότε δεν θα έχουμε κανέναν για να διαπραγματευτούμε», είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι εξεπλάγη βλέποντας ορισμένους Ιρανούς να κλαίνε στην κηδεία, καθώς πίστευε ότι ο κόσμος μισούσε τον Χαμενεΐ. «Ίσως να είναι ψεύτικα δάκρυα», σχολίασε.

Φωτογραφία @AP