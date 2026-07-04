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Κιλκίς: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρηστώνη

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Κιλκίς: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρηστώνη
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Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρηστώνη Κιλκίς σήμερα, λίγο πριν τις 19:00.

Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα, ενώ δίδεται συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 19:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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