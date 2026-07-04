Τσουκαλάς: Αποδείχθηκε ξεκάθαρα ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο

Με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης κρίθηκαν ένοχοι οι κύριοι Μελάς και Ρέπας, αναφέρει ο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Εδώ, στην ουσία, εξαπατήθηκε ο ίδιος ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας. Αν τον κρατήσουν, θα πρέπει να τον ονομάσουν γενικό γραμματέα Εθνικής Ανασφάλειας», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στην υπόθεση Ντόκου και τους λόγους για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση του.



Ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι το πρόβλημα με τον κ. Ντόκο δεν είναι προσωπικό, αλλά «ότι με κάτι τέτοιο, αύριο μπορεί να θεωρηθεί ευάλωτος στόχος και να γίνει στόχος πιο σύνθετων επιχειρήσεων». Στο ίδιο πλαίσιο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, υπογράμμισε ότι «σήμερα γνωρίζουν οι εταίροι μας, αλλά και άλλες χώρες που μπορεί να μην είναι φιλικές προς εμάς, ότι ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας εξαπατήθηκε. Προφανώς δεν λέμε ότι ο άνθρωπος το ήθελε, την πάτησε. Υπάρχει όμως ζήτημα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας και το γεγονός ότι ο ίδιος έπεσε θύμα, τον καθιστά τον αδύναμο κρίκο και πιο ευάλωτο σε πιο σύνθετες επιχειρήσεις από κάποιους που επιβουλεύονται τη χώρα μας». Πρόσθεσε ότι σε άλλες περιπτώσεις, στο εξωτερικό, έχουν γίνει έρευνες και έχουν βγει πορίσματα, οπότε έθεσε το ερώτημα αν εδώ θα γίνει έρευνα. «Εμείς ζητήσαμε την παραίτηση γιατί αυτή η εικόνα οδηγεί στον διασυρμό της χώρας», τόνισε, και σχολίασε: «Όταν ο πρωθυπουργός βάζει τα διλήμματα και λέει ‘ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα', το σηκώνει ο ίδιος ή ο κ. Ντόκος, ή συμβουλεύεται τον κ. Ντόκο για να πάρει αποφάσεις;».

Σχετικά με τη σύλληψη φαρμακοποιού για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι «το είδαμε και εμείς, ενημερωθήκαμε χθες το βράδυ» και ανέφερε ότι «πράγματι ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2023 (σ.σ. με το ΠΑΣΟΚ), όμως δεν έχει οργανική σχέση με το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι στα μητρώα μελών αυτή τη στιγμή». Σημείωσε ότι «αν ήταν στα μητρώα, το λέμε από τώρα, θα είχαμε προχωρήσει στην αναστολή της κομματικής του ιδιότητας, όπως κάνουμε πάντα σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία». «Εγώ δεν τον ξέρω καθόλου, άκουσα το όνομά του πρώτη φορά χθες. Ο άνθρωπος προφανώς ελέγχεται και πρέπει να λογοδοτήσει, αν πράγματι έχει σχέση με αυτό», τόνισε. Στο ίδιο θέμα, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «δεν είναι τυχαίο ότι αυτό διέρρευσε χθες, την ημέρα που με σφραγίδα της δικαιοσύνης κρίθηκαν ένοχοι οι κύριοι Μελάς και Ρέπας και αποδείχθηκε ξεκάθαρα ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο». «Εγώ επισημαίνω το timing της διαρροής», είπε, σημειώνοντας πως «η μεγάλη εικόνα είναι ότι χθες η δικαιοσύνη απεφάνθη: ο κ. Μελάς, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, επιλογή του πρωθυπουργού στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο άνθρωπος με τον οποίο αντικατέστησαν τον κ. Βάρρα που έκανε ελέγχους, κρίθηκε ένοχος».

Σχετικά με το πολιτικό κλίμα και τη διαχείριση της υπόθεσης των εμπρηστικών επιθέσεων στις οικείες πολιτευτών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «η δουλειά που έχει να κάνει η κυβέρνηση είναι μία: όχι να εργαλειοποιεί, αλλά να συλλάβει, να φέρει στη δικαιοσύνη τους δολοφόνους και να τιμωρηθούν». Υποστήριξε ότι «ο διχασμός και το εμφυλιοπολεμικό κλίμα, όπου οδηγεί η κυβέρνηση με τις δηλώσεις Κυρανάκη και άλλες, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ψευτοδίπολο, ότι δήθεν στην Ελλάδα βρισκόμαστε ξανά στον εμφύλιο ή στον εθνικό διχασμό, με διαχωρισμό εθνικοφρόνων και κομμουνιστών». Κατά τον κ. Τσουκαλά «η πραγματική τομή είναι μία: ή οι λίγοι και ευνοημένοι με τη Νέα Δημοκρατία, ή οι πολλοί και αγνοημένοι, οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, με το ΠΑΣΟΚ».



«Όχι στον διχασμό. Θεωρούμε ότι όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι δημοκρατικά και οφείλουμε να υψώσουμε τείχος δημοκρατίας. Αν υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν τη βία, αυτές είναι, κατά τη γνώμη μου, έξω από τη Βουλή», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

