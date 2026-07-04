Γερμανία: Αναμένεται να εγκριθεί δανεισμός 203,6 δισ. ευρώ στο προσχέδιο του προϋπολογισμού

Ο δανεισμός αυξάνεται από τα 196,5 δισ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί τον Απρίλιο. Η αύξηση αντανακλά τις αυξημένες επενδύσεις και αμυντικές δαπάνες.

Το υπουργικό συμβούλιο της Γερμανίας θα εγκρίνει τη Δευτέρα το πρώτο σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, με συνολικό δανεισμό ύψους 203,6 δισ. ευρώ (232,8 δισ. δολάρια), σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών το Σάββατο, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του Reuters από την Παρασκευή.

Ο δανεισμός αυξάνεται από τα 196,5 δισ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί τον Απρίλιο και είναι πολύ υψηλότερος από τα 50,5 δισ. ευρώ του 2024 υπό την προηγούμενη κυβέρνηση, αντανακλώντας αυξημένες επενδύσεις και αμυντικές δαπάνες. Ο νέος δανεισμός περιλαμβάνει 118,7 δισ. ευρώ στον βασικό προϋπολογισμό, 54,9 δισ. μέσω του ταμείου υποδομών και 30 δισ. από ειδικό ταμείο για την άμυνα.

Οι βασικές αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν στα 109,0 δισ. ευρώ το 2027 από 82,2 δισ. το 2026. Συμπεριλαμβανομένης της στήριξης προς την Ουκρανία και άλλων δαπανών ασφαλείας, το σύνολο φτάνει τα 130,1 δισ. ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι οι αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν από το 2,8% του ΑΕΠ το 2026 στο 3,5% από το 2029.

Η Γερμανία έχει προβλέψει 11,6 δισ. ευρώ για την Ουκρανία το 2027 και 8,5 δισ. ευρώ ετησίως από το 2028 έως το 2030. «Πίσω από αυτό βρίσκεται η θέση ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να στηρίξουμε την Ουκρανία», ανέφερε πηγή του υπουργείου Οικονομικών.

Οι συνολικές επενδύσεις θα αυξηθούν στα 117,5 δισ. ευρώ το 2027 από 78,9 δισ. το 2025, με τη βοήθεια ενός ταμείου υποδομών 500 δισ. ευρώ και πιο χαλαρών κανόνων δανεισμού για τις αμυντικές δαπάνες.

Οι συνολικές δαπάνες στον προϋπολογισμό του 2027 θα αυξηθούν κατά 5,9% σε σχέση με το 2026, φτάνοντας τα 555,4 δισ. ευρώ.