Αίγυπτος: Αναμένει να λάβει 1,5 δισ. ευρώ οικονομικής στήριξης απ’ την ΕΕ τις επόμενες ημέρες

Το ποσό αποτελεί την πρώτη από τις δύο εναπομείνασες δόσεις του πακέτου μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους 5 δισ. ευρώ.

Η Αίγυπτος αναμένει να λάβει 1,5 δισ. ευρώ (1,72 δισ. δολάρια) από την Ευρωπαϊκή Ένωση τις επόμενες ημέρες, που αποτελεί την πρώτη από τις δύο εναπομείνασες δόσεις του πακέτου μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους 5 δισ. ευρώ, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη νέα διοικητική πρωτεύουσα της Αιγύπτου, μαζί με την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, ο Αμπντελάτι ανέφερε ότι τα υπόλοιπα 3 δισ. ευρώ θα εκταμιευθούν σε δύο ισόποσες δόσεις, ύψους 1,5 δισ. ευρώ η καθεμία.

Ο Αμπντελάτι δήλωσε ότι το Κάιρο ελπίζει πως η τελευταία δόση θα έχει εκταμιευθεί έως τις αρχές του φθινοπώρου.

Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκταμιεύσει 2 δισ. ευρώ από το συνολικό πακέτο, καταβάλλοντας μια πρώτη δόση ύψους 1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025 και μια δεύτερη δόση, επίσης ύψους 1 δισ. ευρώ, νωρίτερα μέσα στο έτος.

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας χρηματοδότησης ύψους 7,4 δισ. ευρώ, την οποία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024 και η οποία περιλαμβάνει επίσης 5 δισ. ευρώ σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους.

