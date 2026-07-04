Σούπερ μάρκετ: Κορυφώνεται η μάχη στα νησιά – Ποιοι «παίκτες» ανοίγουν νέα καταστήματα και πού

Φουντώνει ο ανταγωνισμός στον χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων με το βλέμμα στον τουρισμό. Μπαράζ επενδύσεων για τη… μάχη στο ράφι. Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης του λιανεμπορίου στα νησιά. Πρωτοστατούν οι Κυκλάδες, οι Σποράδες και η Κρήτη.

Σε... σπριντ επενδύσεων επιδίδονται η μια μετά την άλλη οι μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, με το βλέμμα στο τουριστικό ρεύμα. Καθώς ο τουρισμός αποτελεί τον καλύτερο «σύμμαχο» για την ενίσχυση της κατανάλωσης, οι βασικοί «παίκτες» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων επικεντρώνονται στην ακόμη μεγαλύτερη επέκτασή τους στις τουριστικές περιοχές της χώρας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντοτε η νησιωτική Ελλάδα που συγκεντρώνει παραδοσιακά πλήθος Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Με την έλευση, δε, του Ιουλίου, η μάχη για την επέκταση του δικτύου στα ελληνικά νησιά, έχει κορυφωθεί. Στο κάδρο βρίσκονται αρκετά δημοφιλή νησιά στις Κυκλάδες και τις Σποράδες, ενώ η «λεβεντογέννα» Κρήτη δεν φεύγει ποτέ από το ραντάρ των διοικήσεων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης του λιανεμπορίου στα νησιά

Σκλαβενίτης

Με αμείωτους ρυθμούς επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων του ο μεγαλύτερος λιανεμπορικός όμιλο της χώρας, με πωλήσεις - ρεκόρ ύψους 5,56 δισ. ευρώ το 2024.

Στα τέλη του περασμένου Απριλίου, ο όμιλος Σκλαβενίτης ανακοίνωσε τη λειτουργία ως εταιρικών δύο νέων καταστημάτων στην Πάρο που λειτουργούσαν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης. Ειδικότερα, ως εταιρικά λειτουργούν πλέον τα καταστήματα στη Μάρπησσα (επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς - Πίσω Λιβαδιού) και στην Παροικιά (επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς - Πίσω Λιβαδιού).

Το κατάστημα στη Μάρπησσα έχει εκθεσιακούς χώρους 680 τ.μ., 22 εργαζομένους και διαθέτει - μεταξύ άλλων - Αρτοπωλείο, Οπωροπωλείο, Κρεοπωλείο, Έτοιμα Φαγητά, Ορεκτικά, Τυριά και Αλλαντικά. Διαθέτει πέντε ταμεία (τρία συμβατικά και δύο αυτόματα) και 16 θέσεις στάθμευσης.

Το κατάστημα στην Παροικιά με εκθεσιακούς χώρους 680 τ.μ., έχει 33 εργαζομένους και διαθέτει - μεταξύ άλλων - Αρτοπωλείο, Οπωροπωλείο, Κρεοπωλείο, Έτοιμα Φαγητά, Ορεκτικά, Τυριά, Αλλαντικά. Επιπλέον, διαθέτει έξι ταμεία (τρία συμβατικά και τρία αυτόματα) και 63 θέσεις στάθμευσης.

Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Σκλαβενίτης προσεγγίζει τα 350 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2026-2027.

Lidl Ελλάς

Η επέκταση του δικτύου στη νησιωτική Ελλάδα αποτελεί βασική προτεραιότητα και του αναπτυξιακού πλάνου της Lidl Ελλάς που επισήμως φιγουράρει στη δεύτερη θέση στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα η αλυσίδα ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου της καταστήματος στη Σκιάθο. Με τη στρατηγική αυτή προσθήκη, η εταιρεία φτάνει πλέον τα 234 καταστήματα πανελλαδικά. Το νέο κατάστημα βρίσκεται επί της Δημοτικής Οδού, στη θέση Αμμουδιά και αποτελεί μια συνολική επένδυση ύψους 7.780.187 ευρώ. Σχεδιάστηκε, δε, με βάση τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα αρχιτεκτονικής και λειτουργικότητας. Το νέο κατάστημα διαθέτει έναν υπερσύγχρονο χώρο πώλησης 1.152 τ.μ., προσφέροντας μια τεράστια ποικιλία προϊόντων, ενώ για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής, το κατάστημα είναι εξοπλισμένο με 10 ταμεία συνολικά εκ των οποίων τα 4 είναι παραδοσιακά ταμεία και τα 6 self-checkout ταμεία. Ο εξωτερικός χώρος περιλαμβάνει 101 θέσεις στάθμευσης, ενώ στον χώρο στάθμευσης λειτουργούν δύο φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων. Πολύ σύντομα, το κατάστημα θα επεκτείνει τις υπηρεσίες του προς την τοπική κοινωνία, εντάσσοντας στους χώρους του ειδικό Σημείο Ανακύκλωσης καθώς και μηχάνημα ATM για την άμεση εξυπηρέτηση των τραπεζικών αναγκών των πελατών.

Μερικές μέρες νωρίτερα η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μια στρατηγική επένδυση ύψους 14,8 εκατ. ευρώ για το νέο της κατάστημα στη Σαντορίνη. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 άνοιξε τις πόρτες του το νέο κατάστημα της αλυσίδας στη Σαντορίνη, στην περιοχή Μεσαριά, 1ο χλμ Επ.Οδ. Φηρών-Πύργου. Το νέο, υπερσύγχρονο κατάστημα αντικατέστησε το παλαιότερο της περιοχής, προσφέροντας έναν ριζικά ανανεωμένο χώρο στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Με χώρο πώλησης 916 τ.μ., το κατάστημα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια αναβαθμισμένη, γρήγορη και ευχάριστη πλοήγηση. Το κατάστημα διαθέτει συνολικά 10 ταμεία, εκ των οποίων τα έξι είναι self-checkout ταμεία και τα τέσσερα παραδοσιακά, εξασφαλίζοντας μέγιστη ταχύτητα στις συναλλαγές. Φιλοξενεί έναν υπερσύγχρονο χώρο Bake Off με φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα και ψωμί που ψήνονται καθημερινά, καθώς και ανελκυστήρα πελατών για εύκολη πρόσβαση. Το νέο κατάστημα διαθέτει επίσης νέο, εργονομικό στέγαστρο για τα καρότσια, διευκολύνοντας την κίνηση των καταναλωτών, ενώ διατίθενται συνολικά 111 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 98 γενικές, επτά θέσεις για ΑμεΑ και έξι θέσεις φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα. Ήδη από την πρώτη μέρα λειτουργίας είναι διαθέσιμος ένας φορτιστής ηλεκτροκίνητων οχημάτων ενώ υπάρχει τεχνική πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση σε έως και έξι θέσεις φόρτισης.

Μόλις στις αρχές του περασμένου Μαρτίου, η Lidl Ελλάς ανακοίνωσε την ολοκλήρωση επένδυσης ύψους 4,4 εκατ. ευρώ για τον πλήρη εκσυγχρονισμό καταστήματος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πρόκειται για το κατάστημα που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Μοιρών-Ηρακλείου και το οποίο εκτείνεται σε 1.336 τ.μ., διαθέτει συνολικά 11 ταμεία, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι παραδοσιακά και τα επτά self-checkout, ενώ παρέχει 115 θέσεις στάθμευσης. Ταυτόχρονα, η εγκατάσταση 6 θέσεων ηλεκτροφόρτισης υπογραμμίζει την προσήλωση της εταιρείας στην πράσινη ανάπτυξη. Το ανανεωμένο κατάστημα προσφέρει πλήρη αναβάθμιση του χώρου bake off για φρεσκοψημένα προϊόντα, καθώς και ανεξάρτητο στέγαστρο καροτσιών και ειδικά διαμορφωμένο χώρο ανακύκλωσης.

H Lidl Ελλάς δρομολογεί συνολικές επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη διετία 2026-2027, εστιάζοντας στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου καταστημάτων της, τα logistics, την τεχνολογία, καθώς και στην προώθηση της βιωσιμότητας.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Μεγάλο στοίχημα για την αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι η ακόμη μεγαλύτερη διείσδυσή της στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές της χώρας, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού της αλυσίδας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028. Μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί το 70%-80% των προβλεπόμενων σχεδίων και ενεργειών. Η ΑΒ δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση του δικτύου καταστημάτων της, στην επέκταση του δικτύου franchise, στην αναβάθμιση των τεχνολογικών υπηρεσιών, καθώς και στη στήριξη της ελληνικής παραγωγής. Στόχος της αλυσίδας είναι μέχρι το 2028 να διατηρεί μια δύναμη πυρός 900 καταστημάτων, εκ των οποίων τα 700 να είναι franchise, αποκτώντας πλέον παρουσία και σε περιοχές στις οποίες δεν διαθέτει μέχρι σήμερα.

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο brand president της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας, η εταιρεία πραγματοποιεί δυναμική επέκταση με τέσσερα νέα καταστήματα στη Σαντορίνη, ανεβάζοντας στα πέντε καταστήματα συνολικά τον αριθμό του δικτύου της στο νησί. Τα τέσσερα νέα καταστήματα βρίσκονται στο Ημεροβίγλι, την Περίσα, το Καμάρι και στη Μεσαριά. Όλα τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εταιρικά. Αν συμπεριληφθεί και το πλάνο ανακαινίσεων, η συνολική επένδυση της ΑΒ Βασιλόπουλος στη Σαντορίνη μπορεί να αγγίξει και τα 3 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή η αλυσίδα διαθέτει τέσσερα καταστήματα στη Μύκονο, με τον κ. Λαβίδα να αναφέρει πως θα μπορούσε να υπάρξει ενδιαφέρον για ακόμα ένα κατάστημα. Τα ήδη υπάρχοντα βρίσκονται κοντά στο λιμάνι, στη Λάκκα, στην περιοχή Αγγελικά και στον Ορνό.

My Market

Η Metro ΑΕΒΕ, που αναπτύσσει το δίκτυο My Market στη λιανική και τα Metro Cash & Carry στη χονδρική, δρομολογεί ένα φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης με επενδύσεις της τάξης των 250-280 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026 – 2029.

Σε αυτό το επενδυτικό πλάνο, ξεχωρίζει η λειτουργία 150 νέων καταστημάτων, η πλειοψηφία των οποίων θα λειτουργεί με τη μέθοδο του franchise. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια, η επένδυση της ΜETRO ΑΕΒΕ στο franchise αποκτά όλο και πιο στέρεες βάσεις, έχοντας θέσει ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων του την ανάπτυξη των My Μarket Local. Τον Μάιο του 2026 το δίκτυο αριθμούσε 74 καταστήματα My market Local, ενώ έως το τέλος του 2026 ο στόχος είναι να πλησιάσει τα 100 καταστήματα. Τα My market Local έχουν ήδη παρουσία σε επιλεγμένους νησιωτικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος, η Νάξος, η Πάρος, η Αντίπαρος και το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη σε νησιωτικές περιοχές παραμένει στο επίκεντρο του σχεδιασμού της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

Άλλωστε, ο όμιλος σχεδιάζει και έναν νέο τύπο My Market Local με στόχο να αναπτυχθεί στα νησιά και στην περιφέρεια. Πρόκειται για ένα ελαφρώς μεγαλύτερο σε έκταση σούπερ μάρκετ – από 400 έως 600 τμ – με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και δυνατότητα κάλυψης όλων των αναγκών μιας τοπικής κοινωνίας, από τον μόνιμο πληθυσμό μέχρι και τη μεγάλη εποχική ζήτηση του τουρισμού.

Ταυτόχρονα, τον περασμένο Μάρτιο η αλυσίδα άνοιξε το πρώτο εταιρικό κατάστημα My market στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε μια επένδυση ύψους 5,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στρατηγικής επέκτασης του ομίλου στο νησί, όπου μέχρι πρόσφατα δραστηριοποιούνταν μέσω των καταστημάτων χονδρικής METRO Cash & Carry. Υπενθυμίζεται ότι η METRO ΑΕΒΕ διατηρεί τρία METRO Cash & Carry σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Το πρώτο My market στο Ηράκλειο βρίσκεται στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 93 & Ανωγείων 7, σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης. Διαθέτει χώρο πώλησης 1.035 τμ, βοηθητικούς χώρους 2.100 τμ, έχει τέσσερα συμβατικά και τρία αυτόματα ταμεία και συνολικά 26 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων, τρεις για ΑμεΑ, καθώς και θέσεις ταχυφορτιστών. Επιπλέον, στην αγοραστική εμπειρία του καταστήματος έχουν προστεθεί εξειδικευμένα τμήματα Bake off και My ευεξία, καθώς και μεγάλη ποικιλία από τοπικά προϊόντα.

Το deal Μασούτης-Κρητικός και τα νέα δεδομένα στον χώρο

Την ίδια στιγμή, ένα εντελώς νέο τοπίο στον εγχώριο χάρτη του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων αναμένεται να δημιουργήσει η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Δ. Μασούτης.

Όπως είναι φυσικό, το εν λόγω deal αναμένεται να πυροδοτήσει μεγάλη αλλαγή συσχετισμών και δυνάμεων σε επίπεδο δικτύου στις πόλεις, στην περιφέρεια, σε κάθε τουριστική περιοχή της χώρας και δη στα νησιά.

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο επικεφαλής του ομίλου METRO ΑΕΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, το προηγούμενο διάστημα τέσσερα καταστήματα franchise της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός σε Πάρο και Νάξο εντάχθηκαν στη METRO ΑΕΒΕ.