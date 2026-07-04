Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στους Νέους Επιβάτες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στους Νέους Επιβάτες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Οριοθετήθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε στους σήμερα, λίγο πριν τις 16:30, στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 16:50 είχε σταλεί sms μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στους Νέους Επιβάτες, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: «Κλειδώνουν» οι παρατάσεις σε ΦΠΑ και φορο-κίνητρα – Το σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι για την στήριξη ιδιοκτητών και ενοικιαστών

Ποιοι όμιλοι «προκρίνονται» για το φοιτητικό / πολιτιστικό ΣΔΙΤ στη Δυτική Αττική – Ποιος έμεινε «εκτός»

Εξοχική κατοικία: Αμερικάνοι και Καναδοί «σαρώνουν» την Ελληνική αγορά - Πόσα δίνουν, ποιες περιοχές προτιμούν

tags:
Πυροσβεστική
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider