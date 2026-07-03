Σχοινάς στους Διαλόγους Νισύρου: Η γεωργία αποτελεί πλέον γεωπολιτικό εργαλείο για την Ευρώπη

Την ολοκλήρωση τριών μεγάλων μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στον πρωτογενή τομέα έως την ανάληψη της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έθεσε ως στόχο ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Την ολοκλήρωση τριών μεγάλων μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στον πρωτογενή τομέα έως την ανάληψη της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 1η Ιουλίου 2027, έθεσε ως βασικό στόχο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στη δημοσιογράφο Μαρία Σαράφογλου στο πλαίσιο των «Διαλόγων της Νισύρου 2026».

Ο κ. Σχοινάς υποστήριξε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει πλέον αποκτήσει σαφή γεωπολιτική διάσταση, καθώς η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, ενώ αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε ότι στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος των αγροτικών ενισχύσεων.

«Ο πρωτογενής τομέας, που για χρόνια ήταν ένας από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής ταυτότητας, τώρα ξαφνικά αναδεικνύεται σε ένα γεωπολιτικό ζητούμενο. Η επισιτιστική ασφάλεια και οι τιμές δεν είναι πια κάτι αυτονόητο. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε», δήλωσε.

Ο κ. Σχοινάς εμφανίστηκε αισιόδοξος και για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, σημειώνοντας ότι διαμορφώνεται ευρεία πολιτική σύγκλιση μεταξύ των κρατών-μελών. «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2034 δεν πρέπει να είναι ακόμα μια φορά μόνο ένας μηχανισμός κατανομής επιδοτήσεων. Αυτό το μοντέλο εξαντλήθηκε», είπε, προσθέτοντας ότι η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να δώσει έμφαση στις επενδύσεις, στην ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας και στην προστασία των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Μιλώντας για τις αλλαγές που προωθούνται μετά τις δυσλειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισήμανε ότι δημιουργείται ένα νέο, διαφανές σύστημα, το οποίο θα στηρίζει και τη νέα γενιά αγροτών. «Η δική μου δουλειά είναι να μην επιτρέψω στον επόμενο που θα με αντικαταστήσει να πατήσει σε κενό αέρος, αλλά να πατήσει σε αυτό το νέο σύστημα που φτιάχνουμε. Ένα σύστημα το οποίο θα είναι διαφανές, αποτελεσματικό, ευρωπαϊκό», σημείωσε.

Ως προς τις άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες, ο υπουργός περιέγραψε τρία ανοικτά «εργοτάξια», τα οποία -όπως είπε- πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την ελληνική Προεδρία της ΕΕ.

«Πρώτον, η αναδιάρθρωση του συστήματος πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη νέα ΑΑΔΕ. Ήδη την περασμένη εβδομάδα, με το νέο σύστημα, για πρώτη φορά κάναμε μια βαριά πληρωμή, η οποία δείχνει ότι το σύστημα είναι σε καλό δρόμο. Πληρώνουμε και αλλάζουμε», είπε.

Το δεύτερο αφορά τη διαπραγμάτευση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και το τρίτο την αντιμετώπιση των ζωονόσων, με αιχμή την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τον αφθώδη πυρετό.

Ο κ. Σχοινάς γνωστοποίησε ακόμη ότι επιδιώκει τη διαμόρφωση μιας διακομματικής συμφωνίας για τον πρωτογενή τομέα, μέσα από τις εργασίες της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. «Η μεγάλη μου φιλοδοξία είναι αυτή η επιτροπή να καταλήξει σε ένα διακομματικό πόρισμα, το οποίο θα μας δώσει για πρώτη φορά κάτι που δεν είχαμε ποτέ στην Ελλάδα: ένα εθνικό consensus για τη γεωργία», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νησιωτικότητα, χαρακτηρίζοντας τα ελληνικά νησιά «γεωπολιτικό πλεονέκτημα για τον Ελληνισμό» και διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχιστεί η ειδική στήριξη των μικρών νησιωτικών καλλιεργειών και στη νέα ΚΑΠ.

Τέλος, προανήγγειλε νέο πρόγραμμα μικρών αρδευτικών έργων. «Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα για μικρά αρδευτικά έργα σε επίπεδο μικρών δήμων που θα αφορούν και τα νησιά», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι απαιτείται συνολικό πλαίσιο κινήτρων ώστε η ζωή στα ελληνικά νησιά να παραμείνει ελκυστική όλο τον χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ