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Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικά πλήγματα σ Ντνιπρο και Χερσώνα

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Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Ντνίπρο και Χερσώνα
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Η Ρωσία πλήττει πρατήρια βενζίνης στην Ουκρανία εδώ και καιρό, όμως οι επιθέσεις αυτές έχουν ενταθεί πρόσφατα με τις ουκρανικές αρχές σε επαρχίες κοντά στο μέτωπο.

Η Ρωσία επιτέθηκε σε πέντε πρατήρια βενζίνης στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ στη νοτιοανατολική Ουκρανία στη διάρκεια της νύκτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία γυναίκα, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα στο Telegram. Σύμφωνα με τον Χάνζα, τρεις ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Η Ρωσία πλήττει πρατήρια βενζίνης στην Ουκρανία εδώ και καιρό, όμως οι επιθέσεις αυτές έχουν ενταθεί πρόσφατα με τις ουκρανικές αρχές σε επαρχίες κοντά στο μέτωπο όπως η Ζαπορίζια, η Σούμι, το Χάρκοβο και η Ντνιπροπετρόφσκ να αναφέρουν σχεδόν καθημερινά πλήγματα.

Στο μεταξύ στην πόλη της Χερσώνας επίθεση με drone εναντίον λεωφορείου προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη πέντε, επεσήμανε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ολεξάντρ Προκούντιν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
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