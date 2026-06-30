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Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 30/06/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3,5 εκατ. ευρώ

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Κλήρωση Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3,5 εκατ. ευρώ
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Οι κληρώσεις Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (30/06), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.500.000 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι οι εξής: 8, 15, 30, 38, 40 και Τζόκερ το 18.

Οι κληρώσεις Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους:

  1. είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn
  2. είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται

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tags:
Τζόκερ
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