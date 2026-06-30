Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα - Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, πέντε προσαγωγές

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο.

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Κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας σημειώθηκε, στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης ΕΜΑΚ με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί. Στο σημείο βρίσκεται επίσης ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις.

Τέσσερις διαμένοντες εντοπίστηκαν εκτός κτιρίου μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, οι οποίοι αρχικά θεωρούνταν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Όπως έγινε γνωστο από την Πυροσβεστική, οι συγκεκριμένοι τέσσερις κάτοικοι της πολυκατοικίας είχαν βγει από το κτίριο. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται πάντως, με εντατικό ρυθμό για την περίπτωση που υπάρχει εγκλωβισμένος και δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Πέντε προσαγωγές

Στην προσαγωγή πέντε ατόμων προχώρησε η Αστυνομία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες και τέσσερις εργάτες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Ακροπόλεως για να δώσουν καταθέσεις. Παράλληλα η Αστυνομία ψάχνει τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό.

Από την Αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την Πολεοδομία.