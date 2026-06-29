Ρωσία: Οι ελλείψεις καυσίμων εξαπλώνονται σε δεκάδες περιοχές μετά από τις ουκρανικές επιθέσεις

Οδηγοί σε σχεδόν ολόκληρη τη Ρωσία μπορούν πλέον να αγοράσουν περιορισμένη ποσότητα καυσίμων, με ιδιαίτερα αυστηρούς περιορισμούς να έχουν επιβληθεί σε όλα τα υπό ρωσική κατοχή ουκρανικά εδάφη, σε μεγάλο μέρος της νότιας Ρωσίας και στη Σιβηρία.

Ουκρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων που εκτείνονται από την Κριμαία, η οποία έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία, σε μέρη της νότιας Ρωσίας, ακόμη και στην πρωτεύουσα Μόσχα, λένε κάτοικοι.

Οδηγοί σε σχεδόν ολόκληρη τη Ρωσία μπορούν πλέον να αγοράσουν περιορισμένη ποσότητα καυσίμων, με ιδιαίτερα αυστηρούς περιορισμούς να έχουν επιβληθεί σε όλα τα υπό ρωσική κατοχή ουκρανικά εδάφη, σε μεγάλο μέρος της νότιας Ρωσίας και στη Σιβηρία.

Μόνο στη Μόσχα και σε λίγες απομακρυσμένες περιοχές δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί, αν και ακόμη και στη ρωσική πρωτεύουσα ορισμένα πρατήρια καυσίμων είναι κλειστά και σε άλλα υπάρχουν μεγάλες ουρές.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχτηκε χθες Κυριακή ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένες περιοχές, αλλά δήλωσε ότι μια ομάδα ειδικών εργάζεται για να διασφαλίσει ότι παρέχονται επαρκείς ποσότητες σε όλη τη χώρα.

Στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία κατέλαβε από την Ουκρανία και προσάρτησε το 2014, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιτίθενται σε γραμμές ανεφοδιασμού τις τελευταίες εβδομάδες σε αυτό το Κίεβο αποκαλεί εκστρατεία για να πλήξει την πολεμική μηχανή της Ρωσίας.

Οι αρχές εκεί έχουν αναστείλει τις πωλήσεις καυσίμων σε ιδιώτες οδηγούς, έχουν μειώσει τις ώρες εργασίας και τον χρόνο λειτουργίας των δημόσιων συγκοινωνιών και των καφετεριών.

Όταν οι αρχές έδωσαν άδεια για πωλήσεις βενζίνης, σε περιορισμένες ποσότητες, σε κατοίκους στη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας, οδηγοί έκαναν σήμερα ουρές για να αγοράσουν βενζίνη που κόστιζε 189 ρούβλια το λίτρο, τιμή σχεδόν τριπλάσια από την κανονική.

Οι ελλείψεις έχουν φτάσει και στο Ροστόφ, μια πόλη της νότιας Ρωσίας κοντά στα σύνορα με τη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Κάποιοι σωλήνες αντλιών εκεί ήταν τυλιγμένοι με χαρτί που έγραφε «βενζίνη τέλος». Ένα βενζινάδικο είχε μια πινακίδα που έγραφε «Οι πωλήσεις καυσίμων έχουν ανασταλεί προσωρινά».

Ο Βλαντίμιρ, ο οποίος έδωσε μόνο το μικρό του όνομα, είχε φέρει τη μοτοσικλέτα του για να γεμίσει το ντεπόζιτο, αλλά δεν τα κατάφερε. «Εργαζόμουν ως ταχυμεταφορέας. Σταμάτησα να εργάζομαι. Ευχαριστώ πολύ!», είπε, ειρωνικά.

Στη Μόσχα, όπου σημειώθηκε έκρηξη σε διυλιστήριο κατά τη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης με drone πριν από μια εβδομάδα, οι τιμές έχουν παραμείνει σχεδόν αμετάβλητες στα μεγάλα πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν από μεγάλες, κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες, σύμφωνα με την Ένωση Βενζινοπώλων της Μόσχας.

Ωστόσο, υπήρξαν ουρές για καύσιμα σε ορισμένα μέρη της πόλης και σε ορισμένα ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 10% σε περίπου 80 ρούβλια το λίτρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ