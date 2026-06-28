Τραμπ: Μπορεί να αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε το έργο - Νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Ιρανικά αντίποινα με χτυπήματα εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Στον «αέρα» η εκεχειρία.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων ως αντίποινα για επίθεση που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου εναντίον ενός εμπορικού δεξαμενόπλοιου, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου.

Το δεύτερο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν μέσα σε διάστημα 24 ωρών πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενης έντασης στα Στενά του Ορμούζ και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το εύθραυστο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ιρανικά αντίποινα

Το Ιράν απάντησε στις αμερικανικές επιθέσεις, με επιθέσεις μέσω drones και πυραύλων εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, σύμφωνα με τον στρατό του Κουβέιτ και το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν δηλώσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το οποίο απείλησε με ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και προειδοποίησε ότι η ειρηνευτική διαδικασία ενδέχεται να διακοπεί.

Νωρίτερα το Σάββατο, το IRGC εξαπέλυσε επιθετικό drone εναντίον του δεξαμενόπλοιου M/T Kiku, το οποίο διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ μεταφέροντας περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με τη CENTCOM.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για άλλη επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου την Πέμπτη.

Το Ιράν απάντησε στο πρώτο κύμα αμερικανικών επιθέσεων πλήττοντας στόχους στο Μπαχρέιν νωρίς το Σάββατο, καθώς και με την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο. Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και δυνατότητες πόντισης ναρκών.

Ίσως αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε το έργο

Σε ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ του Σαββάτου, ο Τραμπ επιβεβαίωσε τις επιθέσεις και απείλησε με περαιτέρω στρατιωτική δράση.

«Ίσως έρθει η στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία», έγραψε.

«Αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον!»

Μόλις πριν από δέκα ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη διπλωματικών συνομιλιών.

Την επόμενη ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε στην εκπομπή «The Axios Show» ότι η συμφωνία συνιστούσε μια «άνευ όρων παράδοση» από την πλευρά του Ιράν. Έκτοτε, όμως, οι εντάσεις κλιμακώνονται σταθερά.

Πηγή: Axios