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ΑΣΕΠ 3Κ/2025: Οριστικά αποτελέσματα για 450 θέσεις ΔΕ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

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ΑΣΕΠ 3Κ/2025: Οριστικά αποτελέσματα για 450 θέσεις ΔΕ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
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Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2025 για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 450 θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους του υπουργείου Πολιτισμού.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων και Κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ΑΣΕΠ αποτελέσματα
ΑΣΕΠ
Υπουργείο Πολιτισμού
Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι
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