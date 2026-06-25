Ορμούζ: Αναστέλλεται η επιχείρηση απομάκρυνσης πλοίων μετά την επίθεση στον Κόλπο του Ομάν

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ανακοίνωσε σήμερα πως αναστέλλει την επιχείρηση απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχθηκε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ανακοίνωσε σήμερα πως αναστέλλει την επιχείρηση απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχθηκε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν.

«Αποφάσισα να αναστείλω προσωρινά την εφαρμογή του σχεδίου προκειμένου να επιβεβαιώσω εκ νέου πως εξακολουθούν να ισχύουν οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας για τα πλοία που βρίσκονται στη λίστα εκκένωσης και για όλα τα πλοία στην περιοχή», αναφέρει ο γενικός γραμματέας του ΔΝΟ Αρσένιο Ροντρίγκες σε δελτίο Τύπου.

Νωρίτερα, η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε πως ένα φορτηγό πλοίο επλήγη στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, καθώς έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν. Εξαιτίας του πλήγματος, προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, όχι όμως θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πρόκειται για το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Lovely, με σημαία Σιγκαπούρης, διευκρίνισε αργότερα η ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών Vanguard Tech και επιβεβαίωσαν άλλες τρεις πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δύο αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Reuters πως το Ιράν έπληξε το φορτηγό πλοίο.

Οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται από την Τεχεράνη. Ωστόσο, ο ιρανικός φορέας που συστάθηκε για τη διαχείριση του Ορμούζ, η Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA), σχολίασε πως η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται εκτός των καθορισμένων διαδρομών δεν είναι εγγυημένη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ