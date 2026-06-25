Κώτσηρας: Σταθερή μας προτεραιότητα ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου

Επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία των Σιδηροδρόμων Ελλάδος πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών Στέλιο Σακαρέτσιο.

Επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία των Σιδηροδρόμων Ελλάδος πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών Στέλιο Σακαρέτσιο.

Ο κ. Κώτσηρας είχε συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστο Παληό, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικούς Διευθυντές, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του οργανισμού και οι δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε επίπεδο έργων, χρηματοδοτήσεων, ψηφιακού μετασχηματισμού, ανθρώπινου δυναμικού και επɩχεɩρησɩακής λειτουργίας του δικτύου.

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Υπουργός μετέβη στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας Αθηνών στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ), όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία της τηλεδιοίκησης που εφαρμόζεται για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των τρένων, για τον τρόπο αξιοποίησης της ψηφιακής πλατφόρμας railway.gov.gr και τη χρήση καμερών και drones για την εποπτεία του δικτύου.

Επίσης, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, υπογραμμίζοντας τη σημασία του επαγγελματισμού και της υπευθυνότητας για την εκπλήρωση των κρίσιμων καθηκόντων που καλούνται να αναλάβουν. Με στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο «Αριάδνη», ο κ. Κώτσηρας συζήτησε για τον κρίσιμο ρόλο τους για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των επιβατών.

Μετά την επίσκεψη ο κ. Κώτσηρας δήλωσε: «Ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου αποτελεί για μας σταθερή προτεραιότητα. Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών, στη συνεχή βελτίωση της συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου, καθώς και στην ψηφιοποίηση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Παράλληλα, στηρίζουμε την ενίσχυση της στελέχωσης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε η τεχνολογική πρόοδος να συνοδεύεται από υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής επάρκειας. Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος σύγχρονος και απολύτως αξιόπιστος για όλους τους πολίτες».