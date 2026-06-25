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Το ΝΑΤΟ δεν εξέδωσε διαπιστεύσεις σε Τούρκους δημοσιογράφους για τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα

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Το ΝΑΤΟ δεν εξέδωσε διαπιστεύσεις σε Τούρκους δημοσιογράφους για τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα
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Το ΝΑΤΟ δεν εξέδωσε διαπιστεύσεις σε δεκάδες Τούρκους δημοσιογράφους για τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα.

Το ΝΑΤΟ δεν εξέδωσε διαπιστεύσεις σε δεκάδες Τούρκους δημοσιογράφους για τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, μετέδωσαν σήμερα μέσα ενημέρωσης και δημοσιογραφικές ενώσεις, με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να δηλώνει ότι βασίζεται στην Τουρκία για κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με δημοσιογράφους.

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει 32 αρχηγούς κρατών του ΝΑΤΟ, καθώς και αξιωματούχους από εταίρους της Συμμαχίας στην περιοχή του Κόλπου και της Ασίας-Ειρηνικού, στις 7-8 Ιουλίου.

Τουρκικά ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, όπως οι Cumhuriyet, Sozcu, Anka, T24 και Medyascope, μετέδωσαν χθες και σήμερα ότι το ΝΑΤΟ απέρριψε τις αιτήσεις δημοσιογραφικής διαπίστευσης τους για τη σύνοδο κορυφής.

Ο Ερσίν Τσελίκ, δημοσιογράφος που εργάζεται για τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak, δήλωσε επίσης σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Instagram σήμερα ότι το ΝΑΤΟ απέρριψε το αίτημά του για διαπίστευση.

«Η απόρριψη αιτήσεων διαπίστευσης μεγάλου αριθμού μέσων ενημέρωσης είναι ανησυχητική όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ένωση Τούρκων Δημοσιογράφων.

«Με αυτήν την απόφαση, το ΝΑΤΟ παραβίασε επίσης τις αρχές της «δημοκρατίας, της ατομικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου» που τονίζονται στην ιδρυτική του συνθήκη», επεσήμανε η ανακοίνωση.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε ότι η Συμμαχία βασίστηκε στη χώρα υποδοχής για να παράσχει αξιολογήσεις σχετικά με δημοσιογράφους της χώρας ώστε να διασφαλίσει την πρόσβαση στον χώρο της συνόδου.

«Είμαστε σε επαφή με τις τουρκικές αρχές σχετικά με τις διαπιστεύσεις για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι πολύ σημαντικό για το ΝΑΤΟ τα μέσα ενημέρωσης να μπορούν να παρακολουθήσουν σημαντικά γεγονότα από κοντά», ανέφερε σε ανάρτηση στο X.

Η Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
ΝΑΤΟ
Τουρκία
Σύνοδος Κορυφής
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