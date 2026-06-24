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Ερντογάν: Πιθανές «διμερείς συνομιλίες» με τον Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

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Ερντογάν: Πιθανές «διμερείς συνομιλίες» με τον Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
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Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι θα έχει «πιθανότατα» διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι θα έχει «πιθανότατα» διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όταν ο Αμερικανός ηγέτης έρθει στην Άγκυρα για να συμμετάσχει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα.

Ο Ερντογάν έκανε την δήλωση αυτή όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους έξω από το κοινοβούλιο εάν οι δύο ηγέτες σχεδιάζουν να συναντηθούν ξεχωριστά εκτός από την σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί στις 7-8 Ιουλίου. Ο ίδιος δεν επεκτάθηκε περισσότερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ντόναλντ Τραμπ
ΝΑΤΟ
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