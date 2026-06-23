Συρία: Πάνω από 13 εκατ. άνθρωποι σε κατάσταση «οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας»

Περισσότεροι από 13 εκατομμύρια Σύροι, πάνω από το μισό του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν «οξεία επισιτιστική ανασφάλεια».

Περισσότεροι από 13 εκατομμύρια Σύροι, πάνω από το μισό του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν «οξεία επισιτιστική ανασφάλεια», προειδοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), ζητώντας αναζωογόνηση της γεωργίας της χώρας.

«Ο γεωργικός τομέας της Συρίας βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή έπειτα από 14 χρόνια πολέμου, επαναλαμβανόμενες ξηρασίες, οικονομικές δυσκολίες, κατεστραμμένα συστήματα άρδευσης, αποδυναμωμένες υπηρεσίες, διαταραγμένες αγορές και εκτεταμένη μόλυνση από εκρηκτικούς μηχανισμούς», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο Πιρό Τομάσο Πέρι, εκπρόσωπος του FAO στη Συρία.

Ο ίδιος τόνισε ότι «η ασφαλής πρόσβαση σε γεωργική γη είναι απαραίτητη» σε μια εποχή που «η επισιτιστική κατάσταση παραμένει εξαιρετικά σοβαρή», με περίπου 13,4 εκατομμύρια ανθρώπους «να αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας».

Ο Πέρι δήλωσε ότι μία από τις κύριες προκλήσεις έγκειται στη μόλυνση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και των βοσκοτόπων από εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Από τα τέλη του 2024, «έχουν καταγραφεί 1.299 περιστατικά με εκρηκτικούς μηχανισμούς, με αποτέλεσμα 2.325 θύματα», κυρίως σε γεωργικές εκτάσεις και βοσκοτόπους, εξήγησε.

«Για πολλούς Σύρους που ζουν σε αγροτικές περιοχές, η καλλιέργεια της γης, η εκτροφή ζώων ή η συγκομιδή των καλλιεργειών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους».

Ο FAO βοηθά στον «εντοπισμό περιοχών όπου η αποναρκοθέτηση μπορεί να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην παραγωγή των τροφίμων, στα μέσα διαβίωσης, στις ασφαλείς επιστροφές, στην πρόσβαση στο νερό, στην ανάκαμψη της αγοράς και στην ανθεκτικότητα της κοινότητας», εξήγησε ο Πέρι.

Ο πόλεμος στη Συρία, ο οποίος ξεκίνησε το 2011 μετά τη βάναυση καταστολή των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας από το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, σκότωσε περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και έχει κατακερματίσει τη χώρα.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι νάρκες αποτελούν σοβαρή απειλή για πάνω από 14 εκατομμύρια ανθρώπους.

Χάρη στην υποστήριξη της Ιαπωνίας, ο FAO και η Υπηρεσία Δράσης κατά των Ναρκών των Ηνωμένων Εθνών (UNMAS), σε συνεργασία με τη συριακή κυβέρνηση, εργάζονται για να συνδέσουν την αποναρκοθέτηση σε μολυσμένες περιοχές με την αγροτική αποκατάσταση, δήλωσε ο αξιωματούχος του FAO.

Ωστόσο, ο Πέρι τόνισε την υποχρηματοδότηση της γεωργίας, πράγμα που σημαίνει ότι «πολλά αγροτικά νοικοκυριά δεν έχουν λάβει κρίσιμης σημασίας εποχική υποστήριξη» στη Συρία. Σημείωσε ότι το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και Ανθεκτικότητας του FAO για τη χώρα για την περίοδο 2026-2028 στοχεύει στην παροχή βοήθειας σε 9,8 εκατομμύρια ανθρώπους και απαιτεί 286 εκατομμύρια δολάρια.

«Η δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους Σύρους αγρότες, κτηνοτρόφους και τις αγροτικές κοινότητες, ώστε η γεωργία να μπορεί να διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια, να αποκαταστήσει τα μέσα διαβίωσης, να διευκολύνει τις ασφαλείς και αξιοπρεπείς επιστροφές και να βοηθήσει τη Συρία να μεταβεί από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε μια βιώσιμη ανάκαμψη», κατέληξε ο αξιωματούχος του FAO.