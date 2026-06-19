Τραμπ: Δεν θέλω την Μελόνι θαυμάστρια γιατί δεν με στήριξε για το Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, σε σύντομη δήλωσή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

«Η Μελόνι με στήριζε φανατικά, αλλά δεν την θέλω ως θαυμάστρια, διότι δεν μου στάθηκε -ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ- όταν προέκυψε το θέμα των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, στο ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι La7, ο Τραμπ είχε δηλώσει, ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον ικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία στην σύνοδο της G7 στο Εβιάν και ότι «την λυπήθηκε».

Ωστόσο, ο Ιταλός υπουργός μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε την Ιταλίδα πρωθυπουργό.

«Όποιος προσβάλλει την Τζόρτζια, προσβάλλει όλους μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Με όλα τα μέτωπα πολέμου που είναι ανοικτά στον κόσμο, ελπίζουμε όχι για πολύ ακόμη, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν λεκτικές συγκρούσεις με συμμάχους και φίλους οι οποίοι αποδείχθηκαν πάντα φερέγγυοι. Η Ιταλία και η κυβέρνησή της δεν παρακαλούν κανέναν», υπογράμμισε σε επίσημο ανακοινωθέν της η Λέγκα.

Ο δε Ιταλός υπουργός άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, σχολίασε: «δεν μπορώ να φανταστώ την Τζόρτζια Μελόνι να εκλιπαρεί κάποιον για να βγάλει φωτογραφία, ούτε υπό απειλή. Μπορώ να φανταστώ, αντιθέτως, πόσο της κόστισε να βάλει στην άκρη τα όσα είχε πει ο Τραμπ πριν λίγες ημέρες, για να φροντίσει το συμφέρον της Ιταλίας, της Ευρώπης και της Δύσης. Και φαντάζομαι πόσο θα της κοστίσει να μην σχολιάσει, όπως θα έπρεπε, το νέο αυτό ολίσθημα του Αμερικανού προέδρου . Ο όρος ολίσθημα, βέβαια, σε αυτή την περίπτωση αποτελεί μια έμμεση και χωρίς αντικείμενο αναγνώριση. Αυτό που πληγώνει είναι ότι δηλώσεις αυτού του είδους δεν κάνουν καλό σε κανέναν: ούτε στην Ιταλία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε στην συμμαχία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ