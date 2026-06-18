Ρούτε για απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη: Αφορά ξεκάθαρα τη διάταξη δυνάμεων

Στην «αναδιανομή», όπως τη χαρακτήρισε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, των αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά το τέλος της Συνόδου των υπουργών 'Αμυνας της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Στην «αναδιανομή», όπως τη χαρακτήρισε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, των αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά το τέλος της Συνόδου των υπουργών 'Αμυνας της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Όπως δήλωσε, «αυτό θεωρώ σημαντικό ότι αυτός ο σύμμαχος, ο οποίος για πολλά χρόνια ξόδευε πολύ περισσότερα στην άμυνα από τους Ευρωπαίους και τους Καναδούς συνολικά, συνεχίζει να ασκεί αυτή την πίεση, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος». Ο ίδιος ρωτήθηκε επίμονα για τη στάση του ΝΑΤΟ στην αμερικανική απόφαση, λέγοντας πως για το ΝΑΤΟ η επανεξέταση «αφορά ξεκάθαρα τη διάταξη δυνάμεων μέσα σε ένα πλαίσιο μιας συμμαχίας που επενδύει μαζικά στην άμυνά της, ιδιαίτερα οι Καναδοί και οι Ευρωπαίοι, στο πλαίσιο της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ».

Αναφορικά με τη σκληρή κριτική που άσκησε ο υπουργός Πολέμου στα μέλη της Συμμαχίας για τις αμυντικές δαπάνες, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι «αυτό που έκανε σήμερα ο Πιτ Χέγκσεθ είναι να αναγνωρίσει ότι έχουν γίνει πολλά σε σχέση με όσα έλεγε τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους». Όπως είπε, «αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόοδος, αν και όχι παντού, και ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα».

Ο κ. Ρούτε ρωτήθηκε και για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν αλλά και την πιθανή συμβολή του ΝΑΤΟ στα Στενά του Ορμούζ. Όπως είπε, το θέμα συζητήθηκε στη Σύνοδο και επαίνεσε τον Αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντας ότι «οι σύμμαχοι είναι πολύ ικανοποιημένοι με τη συμφωνία για το Ιράν». «Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι, χάρη στη σκληρή δουλειά της αμερικανικής κυβέρνησης, έχει υποβαθμιστεί η ικανότητα του Ιράν σε πυραύλους και πυρηνικά, κάτι εξαιρετικά σημαντικό, που αποτελεί εδώ και καιρό βασική θέση του ΝΑΤΟ, ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει αυτές τις δυνατότητες».

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε στη συμμαχία της Γαλλίας και της Βρετανίας, «οι οποίες ηγούνται μιας συμμαχίας περίπου 40 χωρών με δυνατότητες που μπορούν να βοηθήσουν εδώ, ειδικά στην αποναρκοθέτηση», τονίζοντας ότι «οι ΗΠΑ είναι πολύ ισχυρές, αλλά δύο πράγματα τους λείπουν, τα παγοθραυστικά και η αποναρκοθέτηση, που όμως είναι απαραίτητη τώρα. Η Ευρώπη έχει μεγάλη ικανότητα σε αυτόν τον τομέα». Ο ίδιος υπογράμμισε σχετικά ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί τι σημαίνει και πώς θα γίνει η αποναρκοθέτηση, τονίζοντας ότι «αν το ΝΑΤΟ μπορεί να βοηθήσει, είμαστε πάντα διαθέσιμοι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ