Χέγκσεθ: «Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν την στρατιωτική τους παρουσία στην Ευρώπη»

«Ανακοινώνω σήμερα μια επανεξέταση έξι μηνών (…) που θα μελετήσει την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων και την ανάπτυξή τους στην Ευρώπη», σημείωσε στη διάρκεια της συνόδου των υπουργών Άμυνας του NATO στην έδρα της συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε σήμερα επανεξέταση σε διάστημα έξι μηνών της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Στην δεκάλεπτη ομιλία του στην σημερινή Σύνοδος των Υπουργών 'Αμυνας, που πραγματοποιείται στη βάση του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, η οποία θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, καθώς λαμβάνει χώρα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, υπό την παρουσία του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, έκανε μια ιστορική αναδρομή της Συμμαχίας από το ΝΑΤΟ 1.0 έως το σημερινό ΝΑΤΟ 3.0, λέγοντας ότι «η Ευρώπη δεν θα ήταν εξαρτημένη από τις ΗΠΑ», αλλά «υποτίθεται ότι θα ήταν μια στρατιωτική δύναμη, σύμμαχος μιας ισχυρής Αμερικής».

Όπως τόνισε, το ΝΑΤΟ 2.0, «μη επικεντρωμένο πλέον στην υπεράσπιση της Ευρώπης, παρασύρθηκε σε επιχειρήσεις εκτός περιοχής και σε ζητήματα που δεν είχαν καμία σχέση με τη διεξαγωγή πολέμου». «Ήταν μια εποχή «δωρεάν επιβίβασης» (free riding), όπου κάποιοι επωφελούνταν χωρίς να συνεισφέρουν ανάλογα», επισημαίνοντας πως τώρα, με τη ΝΑΤΟ 3.0 η Συμμαχία επιστρέφει στις ρίζες της, «ως στρατιωτική συμμαχία».

Όπως δήλωσε αναφορικά με την αύξηση των αμυντικών δαπανών και το πρότυπο του 5% του ΑΕΠ που αποφασίστηκε στη Χάγη, «ορισμένοι από τους συμμάχους μας έλαβαν το μήνυμα και ανέλαβαν δράση. Ξέρετε ποιοι είστε και το εκτιμούμε ιδιαίτερα». Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην αύξηση των αμερικανικών αμυντικών δαπανών, λέγοντας ότι «θα ηγηθούμε και θα υπερβούμε τα δικά μας πρότυπα δαπανών του ΝΑΤΟ, και προσωπικά βρίσκομαι στο Καπιτώλιο για να διασφαλίσω ότι αυτό θα συμβεί».

Ο κ. Χέγκσεθ αναφέρθηκε στην απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, τονίζοντας πως τον Μάιο το Υπουργείο Πολέμου ενημέρωσε τους συμμάχους για τη μείωση της αμερικανικής συνεισφοράς στο μοντέλο δυνάμεων του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι «εξηγήσαμε επίσης πώς οι σύμμαχοι μπορούν και πρέπει να καλύψουν αυτά τα κενά». Όπως τόνισε, από διάφορα μέλη της Συμμαχίας υπήρξαν βήματα «προς τη σωστή κατεύθυνση», αλλά «υπήρξαν και πραγματικές οπισθοδρομήσεις που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε», ενώ ανέφερε ότι «πολλές συμμαχικές πρωτεύουσες φαίνεται ακόμη να χάνουν κάτι στη μετάφραση».

Ο ίδιος μίλησε με σκληρά λόγια για τη στάση των συμμάχων στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής και στο αίτημα των ΗΠΑ, το οποίο, με διάφορες δικαιολογίες, δεν εισακούστηκε, γεγονός που χαρακτήρισε «ντροπιαστικό». Όπως τόνισε, «Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε στους συμμάχους μας μια δοκιμασία, να στηρίξουν την Αμερική όταν ζητήσαμε τη βοήθειά τους. Και πάρα πολλοί απέτυχαν. Αυτό που είπε ο Πρόεδρος ήταν ότι τα αεροπλάνα μας θα έπρεπε να μπορούν να απογειώνονται από βάσεις στην Ευρώπη ή τα πλοία μας να αναχωρούν από ευρωπαϊκά λιμάνια για να πλήξουν ιρανικούς στόχους που απειλούσαν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ακόμη πιο άμεσα απ' ό,τι απειλούν τα δικά μας. Όμως πάρα πολλοί από τους συμμάχους μας είπαν "όχι", ή προσπάθησαν να μας πνίξουν σε περίπλοκες νομικές συζητήσεις ή μας επέκριναν δημόσια επειδή κάναμε αυτό που οι ίδιοι δεν ήταν διατεθειμένοι ή ικανοί να κάνουν. Αυτό ήταν ντροπιαστικό», τόνισε.

Όπως επισήμανε, «σε ορισμένες περιπτώσεις, αναγκαστήκαμε να μεταφέρουμε στρατιωτικές δυνατότητες από μία χώρα σε άλλη ή ακόμη και εκτός χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό».

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ ξεκινά μια εξάμηνη αναθεώρηση, την οποία χαρακτήρισε «Αναθεώρηση ΝΑΤΟ 3.0», η οποία θα εξετάσει τη διάταξη των αμερικανικών δυνάμεων και τις βάσεις στην Ευρώπη. Όπως εξήγησε, η αναθεώρηση αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ. «Αλλά ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Πρόκειται για μια πραγματική αξιολόγηση ευθυνών. Σχεδιάζεται ώστε να διασφαλίσει ότι το ΝΑΤΟ κινείται γρήγορα και αμετάκλητα προς ένα μοντέλο όπου η Ευρώπη αναλαμβάνει την ηγεσία. Αναλαμβάνει την κύρια ευθύνη για την άμυνα της Ευρώπης».

Ο ίδιος μάλιστα τόνισε ότι στο εξής οι ετήσιες συνεισφορές των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ θα εξαρτώνται από το κατά πόσο οι άλλες χώρες τηρούν τους στόχους τους για τις αμυντικές δαπάνες. «Όπου οι σύμμαχοι δεν δαπανούν με την απαιτούμενη αποφασιστικότητα, οι δικές μας συνεισφορές θα μειώνονται. Το ΝΑΤΟ θα είναι μια αμφίδρομη σχέση», επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι η Αμερική δεν μπορεί να ενδιαφέρεται περισσότερο ή να πληρώνει περισσότερα για την άμυνα της Ευρώπης απ' ό,τι οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι «αυτή η αναθεώρηση θα εξετάσει και μη συμβατικές επιλογές». Τέλος, όπως επισήμανε, «θα παρακολουθούμε στενά όσους συμμάχους δεν το κάνουν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ