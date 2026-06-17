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G7: ΗΠΑ και Ευρώπη θα κατασκευάσουν πυραύλους και συστήματα άμυνας

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G7: ΗΠΑ και Ευρώπη θα κατασκευάσουν πυραύλους και συστήματα άμυνας
Photo Credit: AP
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες της Ομάδας των 7 (G7) θα κατασκευάσουν βάσει αδείας στην Ουκρανία πυραύλους μακρού βεληνεκούς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες της Ομάδας των 7 (G7) θα κατασκευάσουν βάσει αδείας στην Ουκρανία πυραύλους μακρού βεληνεκούς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ανακοίνωσε διπλωματική πηγή κατά την διάρκεια των εργασιών της συνόδου κορυφής στο Εβιάν.

«Θα παραγάγουμε βάσει αδείας όχι μόνον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά και ικανότητες εις βάθος επίθεσης», δηλαδή πυραύλους μακρού βεληνεκούς, δήλωσε πηγή στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Εβιάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
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G7
Ουκρανία
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