Κρεμλίνο: Πούτιν και Τραμπ δεν συζήτησαν το θέμα της συνάντησης με τον Ζελένσκι

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν συζήτησε το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν συζήτησε το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της τελευταίας τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Κανείς δεν μας έχει προσεγγίσει με μία παρόμοια πρόταση», δήλωσε ο Ουσακόφ στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ μίλησε ξεχωριστά με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι την Κυριακή. Ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι είχε προτείνει να συναντηθεί με τον Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα, ή ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει πλέον εισέλθει στον πέμπτο χρόνο του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ