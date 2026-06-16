Βρετανία: Πάνω από 700 μετανάστες διέσχισαν χθες τη Μάγχη, ρεκόρ μέσα στο 2026

Από τις αρχές του 2026, 9.852 άνθρωποι έφθασαν παράνομα στις αγγλικές ακτές, μια πτώση 40% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο τον περασμένο χρόνο.

Συνολικά 710 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη χθες προκειμένου να φθάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα ρεκόρ σε ένα μόλις 24ωρο από τις αρχές του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας, τα οποία δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Καμία άφιξη δεν είχε καταγραφεί το διάστημα μεταξύ 1ης και 14ης Ιουνίου.

Από τις αρχές του 2026, 9.852 άνθρωποι έφθασαν παράνομα στις αγγλικές ακτές, μια πτώση 40% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο τον περασμένο χρόνο.

Το 2025, 41.472 άνθρωποι έφθασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρά πλεούμενα. Αυτός ο αριθμός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος από το 2018, μια χρονιά από την οποία έχουν πολλαπλασιαστεί αυτές οι διαδρομές.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε μόλις ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο του 2024 πως «θα ανακτήσει τον έλεγχο» των συνόρων.

Ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης βρίσκεται αντιμέτωπος με την πίεση του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος προηγείται στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Την ίδια ώρα, αμφισβητείται στους κόλπους του Εργατικού Κόμματος και το μέλλον του στην Ντάουνινγκ Στριτ κρίνεται αβέβαιο.

Το Λονδίνο και το Παρίσι υπέγραψαν τον Απρίλιο μια νέα τριετή συμφωνία με στόχο τον περιορισμό των παράνομων διελεύσεων της Μάγχης.

Η οικονομική συνεισφορά του Λονδίνου αυξάνεται σημαντικά - 766 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 540 εκατομμύρια κατά την περίοδο 2023-2026 - αλλά για πρώτη φορά, ένα μέρος αυτής (186 εκατομμύρια ευρώ) είναι πλέον ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται πιο αποτελεσματικά ανάλογα με τις ανάγκες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ