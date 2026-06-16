Λίβανος: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ ευχαριστεί το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινές επιθέσεις με drones που είχαν στόχο τρία οχήματα στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ ευχαρίστησε σήμερα το Ιράν για τη βοήθεια που προσέφερε στον τερματισμό της «ισραηλινοαμερικανικής επιθετικότητας» στον Λίβανο, μια ημέρα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον που περιλαμβάνει το λιβανέζικο μέτωπο.

Απευθυνόμενος απευθείας στον βασικό διαπραγματευτή και πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο Κάσεμ εξέφρασε την «βαθιά του ευγνωμοσύνη» για τις προσπάθειες του Ιράν «να υποχρεώσει την ισραηλινή οντότητα σε άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

«Το Ιράν είναι ο πρωταθλητής της αλήθειας και της αντίστασης», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «έδωσε τα πάντα στη Χεζμπολάχ, την αντίσταση και τον λιβανέζικο λαό χωρίς να πάρει τίποτα σε αντάλλαγμα», σε μήνυμα που δημοσίευσε το φιλοϊρανικό σιιτικό κίνημα.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ έχει προγραμματίσει να εκφωνήσει τηλεοπτικό διάγγελμα αύριο Τετάρτη, δύο ημέρες πριν από την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στην Ελβετία.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, αφού εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Τουλάχιστον 4 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινές επιθέσεις με drones που είχαν στόχο τρία οχήματα στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Οι αναφερθείσες αυτές επιθέσεις έρχονται παρά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που περιλαμβάνει και τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διπλή επιδρομή, με ένα drone να πλήττει ένα αυτοκίνητο στο χωριό Μαϊφαντούν και στη συνέχεια να ακολουθεί μια δεύτερη επιδρομή αφού άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο.

Μια άλλη επιδρομή με drone στην πόλη Σούκιν σκότωσε δύο άλλους ανθρώπους, σύμφωνα το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό για τις επιθέσεις αυτές.

Ενώ οι εχθροπραξίες έχουν μειωθεί στον Λίβανο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο τμήμα της χώρας έχουν παρόλα αυτά σκοτώσει τουλάχιστον πέντε ανθρώπους από χθες Δευτέρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ