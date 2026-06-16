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Συνάντηση Τασούλα με τον πρόεδρο της Βιοχαλκο, Στασινόπουλο

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Συνάντηση Τασούλα με τον πρόεδρο της Βιοχαλκο, Στασινόπουλο
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Ο κ. Τασούλας τον ευχαρίστησε για την ενημέρωση και συμφώνησε ότι η ανάδειξη μίας σύγχρονης ανταγωνιστικής βιομηχανίας, μικρής και μεγάλης κλίμακας, συμβάλλει στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος και στην κοινωνική ευημερία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» και πρόεδρο της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Μιχάλη Στασινόπουλο, ο οποίος τον ενημέρωσε για τις θέσεις και τις προτάσεις του σχετικά με την ενίσχυση της βιομηχανίας ως κυρίαρχης προϋπόθεσης για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια της χώρας.

Ο κ. Τασούλας τον ευχαρίστησε για την ενημέρωση και συμφώνησε ότι η ανάδειξη μίας σύγχρονης ανταγωνιστικής βιομηχανίας, μικρής και μεγάλης κλίμακας, συμβάλλει στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος και στην κοινωνική ευημερία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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