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Νετανιάχου: Ο πόλεμος κατά του Ιράν έσωσε το Ισραήλ από την απειλή «πυρηνικού ολέθρου»

Newsroom
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Νετανιάχου: Ο πόλεμος κατά του Ιράν έσωσε το Ισραήλ από την απειλή «πυρηνικού ολέθρου»
Photo Credit: Associated Press
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Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκλαμβάνεται ως «αποτυχία» για τον Νετανιάχου από μερίδα της κοινής γνώμης και κόμματα της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίστηκε σήμερα ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή «πυρηνικού ολέθρου», στον απόηχο της ανακοίνωσης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι σώσαμε το Κράτος του Ισραήλ από την απειλή πυρηνικού ολέθρου», είπε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου, στη διάρκεια της οποίας υπεραμύνθηκε των επιλογών του για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Έχουμε δημιουργήσει βαθιές ζώνες ασφαλείας γύρω από το Ισραήλ. Το κάναμε στη Γάζα, στον Λίβανο και στη Συρία (…) Θα παραμείνουμε στις ζώνες ασφαλείας για όσο χρειαστεί προκειμένου να προστατεύσουμε τη χώρα μας», τόνισε.

Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκλαμβάνεται ως «αποτυχία» για τον Νετανιάχου από μερίδα της κοινής γνώμης και κόμματα της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στις προσεχείς εκλογές. «Θα θέσω υποψηφιότητα στις εκλογές και σκοπεύω να κερδίσω», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ισραήλ
Ιράν
Πόλεμος
Μέση Ανατολή
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