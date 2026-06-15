Η Oxfam επικρίνει έντονα τη G7 για περικοπές στις δαπάνες ανθρωπιστικής βοήθειας

Στο μεταξύ, πετρελαϊκές εταιρείες αύξησαν θεαματικά τα κέρδη τους, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, που πλέον ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια δολάρια σε ημερήσια βάση, κατά υπολογισμούς της ΜΚΟ.

Η οργάνωση αρωγής Oxfam επικρίνει σήμερα έντονα την ομάδα των επτά πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών του πλανήτη, την G7, διότι τα κράτη μέλη της μείωσαν δραστικά τους προϋπολογισμούς τους για τη χορήγηση ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, υπολογίζοντας ενόψει της συνόδου της, που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, πως οι περικοπές ανήλθαν σε 48 δισ. δολάρια μεταξύ του 2024 και του 2025.

Στο μεταξύ, πετρελαϊκές εταιρείες αύξησαν θεαματικά τα κέρδη τους, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, που πλέον ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια δολάρια σε ημερήσια βάση, κατά υπολογισμούς της ΜΚΟ.

«Ο πόλεμος ρημάζει χώρες και κοστίζει αναρίθμητες ζωές, μολαταύτα για κάποιους είναι εξαιρετικά κερδοφόρος», υπογράμμισε ο εκτελεστικός διευθυντής της Oxfam International Αμίταμπ Μπεχάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα. «Πρόκειται για βάρβαρο σύστημα αναδιανομής του πλούτου προς τα πάνω», πρόσθεσε.

Η μη κυβερνητική οργάνωση παροτρύνει την κυβέρνηση της Γερμανίας και τη G7 να αυξήσουν τη διεθνή βοήθεια φορολογώντας τις πολύ μεγάλες περιουσίες, πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και τα υπέρογκα κέρδη, για να μπορέσουν να αυξήσουν την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη.

Καλεί τους ηγέτες της G7 να αναστείλουν τις πληρωμές των χρεών κρατών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, καθώς και να διαγράψουν μη βιώσιμα χρέη τα οποία αναγκάζουν κυβερνήσεις να κάνουν «καταστροφικές περικοπές» σε απόλυτα απαραίτητες βασικές υπηρεσίες για τους πολίτες τους.

Οι περικοπές της βοήθειας στις οποίες προχώρησε η G7 μεταξύ του 2024 και του 2025 ήταν οι μεγαλύτερες της ιστορίας της, σύμφωνα με την Oxfam. Και --ταυτόχρονα-- το ποσό αυτό είναι «ίσο με τον πλούτο που συσσώρευσαν» οι δισεκατομμυριούχοι στις επτά χώρες «μέσα σε μόλις εννιά ημέρες την ίδια περίοδο», πρόσθεσε τονίζοντας πως το ανθρώπινο κόστος ήταν «καταστροφικό».

«Αφότου είχε ασκήσει την προηγούμενη φορά την προεδρία της G7 η Γαλλία, 44 άνθρωποι περιέπιπταν σε κατάσταση ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης κάθε λεπτό που περνούσε», υπογράμμισε η ΜΚΟ. Την προηγούμενη φορά που Γαλλία είχε προεδρεύσει και φιλοξενήσει τις εργασίες της ομάδας, στην πόλη Μπιαρίτς, το ημερολόγιο έγραφε 2019.

Η σύνοδος της G7 -Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Καναδάς, ΗΠΑ- ξεκινά εντός της ημέρας και ολοκληρώνεται μεθαύριο Τετάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ