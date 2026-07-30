Ευρωαγορές: Κέρδη στο ταμπλό με φόντο αποτελέσματα και παύση BoE

Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, με τους επενδυτές να αξιολογούν μία πληθώρα ισχυρών εταιρικά αποτελέσματα.

Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, με τους επενδυτές να αξιολογούν μία πληθώρα ισχυρών εταιρικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω της αβεβαιότητας γύρω από την πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ και τις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,77% στις 649,95 μονάδες ενώ ο Εuro Stoxx 50 κέρδισε 1,48% στις 6.341 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημείωσε άνοδο 0,45% στις 25.574 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανέβηκε 0,92% στις 8.485 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχώρησε 0,10% στις 10.897 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε στο 1,29% στις 52.104 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 κατέγραψε κέρδη 1,78% στις 19.757 μονάδες.

Ο τεχνολογικός δείκτης σημείωσε άνοδο 1,6%, με την αγορά να επικεντρώνεται στα χθεσινά αποτελέσματα των Microsoft, Meta και Qualcomm που είναι πάντα ενδεικτικά για την κατεύθυνση που κινείται ο κλάδος και ειδικά η πολυσυζητημένη τεχνητή νοημοσύνη.

Παρά τη θετική επίδραση των εταιρικών αποτελεσμάτων, το επενδυτικό κλίμα παραμένει επιφυλακτικό μετά την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Ο Κέβιν Γουόρς δεσμεύτηκε ότι η κεντρική τράπεζα θα λάβει μέτρα εάν χρειαστεί για τον πληθωρισμό, στην δεύτερή του συνέντευξη τύπου ως διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η μεγαλύτερη των εκτιμήσεων ανάπτυξη που εμφάνισε η οικονομία της ευρωζώνης το δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι αυξανόμενες επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη υπεραντιστάθμισαν την επίδραση του υψηλού κόστους ενέργειας και του πολέμου στο Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η οικονομία των 21 χωρών του ευρώ αναπτύχθηκε κατά 0,4% στο τρίμηνο, πάνω από τις μέσες εκτιμήσεις για 0,2% σε δημοσκόπηση του Reuters, καθώς πολλές χώρες του μπλοκ ξεπέρασαν τις προβλέψεις. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, η ανάπτυξη επιταχύνθηκε στο 1%, πάνω από τις προσδοκίες για 0,5%.

Παράλληλα, ανέβασε στροφές ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Ιούλιο λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση στο Ιράν, ενώ ο «πυρήνας» αποκλιμακώθηκε ελαφρώς. Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 2,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε υψηλό 3 μηνών ενώ αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι ΔΤΚ θα διαμορφωθεί στο 2,8% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με 2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Την ίδια στιγμή, σε ρυθμούς ανάπτυξης επέστρεψε η οικονομία της Γαλλίας το δεύτερο τρίμηνο, ενώ το ΑΕΠ της Ισπανίας ενισχύθηκε άνω των εκτιμήσεων, αναδεικνύοντας την ικανότητα της Ευρώπης να αντέξει τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γαλλίας αυξήθηκε κατά 0,2%, έπειτα από πτώση 0,1% τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, ενώ το ισπανικό ΑΕΠ σημείωσε άνοδο κατά 0,7%, ξεπερνώντας το 0,6% που κατέγραψε στις αρχές του έτους.

Μετά την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, στην ίδια κίνηση προχώρησε και η Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England - BoE), όπως ευρέως αναμενόταν, την Πέμπτη, αν και 3 υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υποστήριξαν την αύξηση του κόστους δανεισμού λόγω της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC ) ψήφισε με 6-3 υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στο 3,75%, αντί για το 7-2 που ανέμεναν οι περισσότεροι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Στα επιχειρηματικά, η Rolls-Royce αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα κέρδη και τις ταμειακές ροές ολόκληρου του έτους, μετά τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, καθώς ο βρετανικός μηχανολογικός όμιλος επωφελείται από την ισχυρή ζήτηση στους τομείς της πολιτικής αεροδιαστημικής, της άμυνας και των ενεργειακών συστημάτων. Η μετοχή της ενισχύθηκε πάνω από 5%.