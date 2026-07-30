Πολιτική | Διεθνή Νέα

Λάιεν για την απώλεια των 3 Ελλήνων πυροσβεστών: «Η γενναιότητά τους θα μείνει στην ιστορία»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λάιεν για την απώλεια των 3 Ελλήνων πυροσβεστών: «Η γενναιότητά τους θα μείνει στην ιστορία»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
«Η ΕΕ ετοιμάζει επιπλέον στήριξη, όπως ακριβώς η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Γαλλίας και της Ισπανίας όταν το χρειάζονταν περισσότερο», κατέληξε.

Την θλίψη της για την απώλεια των τριών πυροσβεστών στα πύρινα μέτωπα στη χώρα μας εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας πως η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας.

«Τα βαθύτατά μου συλλυπητήρια στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό για την απώλεια των τριών πυροσβεστών που έδωσαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος» υπογράμμισε η επικεφαλής της Κομισιόν.

«Η γενναιότητά τους θα μείνει στην ιστορία. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας» πρόσθεσε.

«Η ΕΕ ετοιμάζει επιπλέον στήριξη, όπως ακριβώς η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Γαλλίας και της Ισπανίας όταν το χρειάζονταν περισσότερο», κατέληξε.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νόμος Χατζηδάκη: Πώς η «Υπεύθυνη Δήλωση» απλοποιεί το 40% των διαδικασιών του Δημοσίου

Ο Λιβάνιος «ανοίγει» σπίτια για δημόσιους λειτουργούς - Το αυγουστάστικο «τρέξιμο» στα υπουργεία - Η αποχώρηση Αυγερινού

Greek family: To 56% των νέων εξακολουθούν να ζουν στο πατρικό τους

tags:
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider