Λάιεν για την απώλεια των 3 Ελλήνων πυροσβεστών: «Η γενναιότητά τους θα μείνει στην ιστορία»

«Η ΕΕ ετοιμάζει επιπλέον στήριξη, όπως ακριβώς η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Γαλλίας και της Ισπανίας όταν το χρειάζονταν περισσότερο», κατέληξε.

Την θλίψη της για την απώλεια των τριών πυροσβεστών στα πύρινα μέτωπα στη χώρα μας εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας πως η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας.

«Τα βαθύτατά μου συλλυπητήρια στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό για την απώλεια των τριών πυροσβεστών που έδωσαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος» υπογράμμισε η επικεφαλής της Κομισιόν.

«Η γενναιότητά τους θα μείνει στην ιστορία. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας» πρόσθεσε.

«Η ΕΕ ετοιμάζει επιπλέον στήριξη, όπως ακριβώς η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Γαλλίας και της Ισπανίας όταν το χρειάζονταν περισσότερο», κατέληξε.