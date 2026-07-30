Πετρέλαιο: Πτώση πάνω από 1% μετά την πρόταση ναυτικής συμμαχίας για την Ερυθρά Θάλασσα

Υποχώρησαν τελικά οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, αν και στο ξεκίνημα της ημέρας διεύρυναν τα χθεσινά τους κέρδη, καθώς οι επενδυτές είδαν με καλό μάτι τα προτεινόμενα σχέδια για έναν ναυτικού συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα, στο Στενό Bab El-Mandeb και τον Κόλπο του Άντε.

Υποχώρησαν τελικά οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, αν και στο ξεκίνημα της ημέρας διεύρυναν τα χθεσινά τους κέρδη, καθώς οι επενδυτές είδαν με καλό μάτι τα προτεινόμενα σχέδια για έναν ναυτικού συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα, στο Στενό Bab El-Mandeb και τον Κόλπο του Άντε.

Συγκεκριμένα, το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι εκπρόσωποι από 43 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχαν στη διεθνή συνάντηση στην οποία συζήτησαν τη συγκρότηση αυτού του συνασπισμού και τον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας ως ιδρυτικού και επικεφαλής κράτους, στο οποίο θα φιλοξενείται και η έδρα του, αφού οι επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι της Υεμένης διατάραξαν έναν από τους πλέον πολυσύχναστους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους στον κόσμο.

Σύμφωνα με το Ριάντ, 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου, του Σουδάν και του Τζιμπουτί εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία εκφράζουν τη στήριξή τους στην προτεινόμενη συμμαχία. Από τις έξι αραβικές χώρες του Κόλπου, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν περιλαμβάνονται σε εκείνες που στηρίζουν την πρωτοβουλία.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν πτώση 1,46 δολάρια, ή 1,61%, στα 89,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ ενδοσυνεδριακά είχαν φτάσει στα 93,31 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού WTI υποχώρησαν κατά 45 σεντς, ή 0,53%, στα 84,01 δολάρια.

Οι τιμές είχαν αυξηθεί νωρίτερα στη συνεδρίαση, αφού η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη αντάλλαξαν ξανά επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους η μία της άλλης.

«Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι μεγάλες ποσότητες προσφορές θα επιστρέψουν στην αγορά μόλις αποκλιμακωθεί η ένταση, και αυτό αποτελεί ανάχωμα έναντι οποιασδήποτε έντονης αύξησης των τιμών», δήλωσε ο Τζον Κίλνταφ εταίρος της Again Capital.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ συνεχίζονται, σύμφωνα με το Ιρανικό Εργατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, παρά την είδηση ​​την Τετάρτη ότι το Ιράν απέκλεισε την πρόταση του Ομάν για περιφερειακή κοινή διαχείριση της πλωτής οδού, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο.

«Το γεγονός ότι το Ομάν βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ιράν θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι σημειώνεται πρόοδος στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Hamad Hussain, ανώτερος οικονομολόγος για το κλίμα και τα εμπορεύματα στην Capital Economics.

Η σύγκρουση διευρύνεται

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έπληξε δεκάδες στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν σε μια επιχείρηση που ξεκίνησε μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από την Τεχεράνη σε αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε ή υπέστη ζημιές στις πρόσφατες απόπειρες ιρανικών επιθέσεων, δήλωσε ο αμερικανικός στρατός την Πέμπτη, διαψεύδοντας ισχυρισμό που, όπως είπε, έγινε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ότι τρία αμερικανικά αεροσκάφη F-35 και τρία άλλα αεροσκάφη καταστράφηκαν.

«Αυτό μειώνει την ένταση της κατάστασης», δήλωσε ο Κίλνταφ της Again Capital.

Ένα drone προκάλεσε πυρκαγιά που τύλιξε δύο δεξαμενόπλοια αερίου στο αιγυπτιακό λιμάνι της Νταμιέτα στη Μεσόγειο, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργικό συμβούλιο της Αιγύπτου, επιβεβαιώνοντας ότι η φωτιά που ξέσπασε μία ημέρα νωρίτερα ήταν αποτέλεσμα επίθεσης και όχι ατυχήματος.

Οι Χούθι επιτέθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία από το έδαφος του Ιράκ, σε συντονισμό με ιρακινές ένοπλες ομάδες, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Σαουδικής Αραβίας και περιφερειακών εταίρων, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των πολιτοφυλακών που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν.

Οι επιθέσεις περιλάμβαναν πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας, τον κύριο κόμβο παραγωγής αργού πετρελαίου του βασιλείου.

Σε ένα ακόμη πλήγμα για την προσφορά, δεξαμενόπλοια που είχαν προγραμματιστεί να φορτώσουν στο τερματικό του Αγωγού Κασπίας (CPC) κατευθύνονται μακριά από τη Μαύρη Θάλασσα, αφού ένα πλοίο επλήγη κατά τη διαδικασία φόρτωσης στο τερματικό την Πέμπτη, σύμφωνα με δύο πηγές και στοιχεία ναυσιπλοΐας.