Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο - Στάχτη 45.000 στρέμματα στην Κρήτη

Συνεχίζεται η κατάσβεση στην Άνδρο. Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο. Μαίνεται η φωτιά στην Κάλυμνο. Θυελλώδεις άνεμοι στην Άνδρο.

Τελευταία ενημέρωση 22:17

Πολλαπλά παραμένουν τα μέτωπα φωτιάς που έχουν ξεσπάσει σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με τους θυελλώδεις ανέμους και τις αναζωπυρώσεις να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ελέγξουν τις φλόγες. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο, έπειτα από τις ιδιαίτερα δύσκολες ώρες που προηγήθηκαν, όταν το πύρινο μέτωπο απείλησε ακόμη και το εμβληματικό φοινικόδασος της περιοχής.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, νωρίτερα το μεσημέρι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι φλόγες άγγιξαν το φοινικόδασος της Πρέβελης. Ωστόσο, από αργά το απόγευμα η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης, όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς και των δυσμενών συνθηκών κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνσή τους διά θαλάσσης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με βόρειους ανέμους έντασης 8 μποφόρ. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 59 άτομα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών, καθώς πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση απομάκρυνσης επιπλέον οκτώ ατόμων, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι οκτώ εγκλωβισμένοι παρελήφθησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός 51 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή «Ασώματος» και κατέστησε αναγκαία την απομάκρυνσή τους από τη θάλασσα.

Οι 51 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης FRONTEX, προκειμένου να συνδράμει εφόσον απαιτηθεί. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Κρήτη: 45.000 στρέμματα παδαδόθηκαν στις φωτιές - Πυρκαγιά και στο Ηράκλειο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κυπάρισσο Ηρακλείου Κρήτης, αργά το απόγευμα, στις 20:00. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων πρόλαβε την εξάπλωση της φωτιάς, και σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό κέντρο, αναμένεται να οριοθετεί σύντομα. Η περιοχή συγκαταλέγεται σε εκείνες με πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ηρακλείου. Δεν απειλούνται κατοικίες ή εκμεταλεύσεις γεωργικές / κτηνοτροφικές.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ηρακλείου Κρήτης. Μέσα από δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης που επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του meteo.gr, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στην Κρήτη στα περίπου 45.000 στρέμματα. Στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται ωστόσο τα καμένα στρέμματα από τη νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης.

Άνδρος - Συνεχίζεται η κατάσβεση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 κι εξελίσσεται ανάμεσα από τους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, ωστόσο οι πολύ ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Συγκεκριμένα επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Άνδρου. Παράλληλα έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα μέσω του 112 για απομάκρυνση από την Παλαιόπολη και από τον Κόλυμπο.

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά στην Κάλυμνο

Η μάχη με τη φωτιά συνεχίζεται στην Κάλυμνο, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι πυροσβεστικές και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Βαθύ.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Όπως ανέφερε, η μάχη στο πύρινο μέτωπο συνεχίζεται, ενώ επί ποδός βρίσκεται ολόκληρος ο κρατικός και δημοτικός μηχανισμός, με σημαντική συμβολή και των ενισχύσεων που έφθασαν στο νησί, μεταξύ των οποίων και οι δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ.

«Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, κανείς δεν πρόκειται να εφησυχάσει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ο κ. Μαστροκούκος ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οποίες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με το πρώτο φως της ημέρας, φαίνεται πως έχουν υποστεί ζημιές μία κατοικία και ένα αυτοκίνητο. Η ακριβής έκταση των ζημιών θα αποτυπωθεί μετά τους απαραίτητους ελέγχους από τα αρμόδια συνεργεία.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις για την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς, υπό τον φόβο πιθανών αναζωπυρώσεων.

Δύσκολες συνθήκες στην Άνδρο με θυελλώδεις ανέμους

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την Πέμπτη (30/07) στην Άνδρο, καθώς συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Παλαιόπολη, εν μέσω θυελλωδών ανέμων. Μάλιστα εκδόθηκε μήνυμα 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης με κατεύθυνση προς Μπατσί.

Λίγο αργότερα, ακολούθησε δεύτερο μήνυμα 112, για όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος, μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου-Γαυρίου προς την Χώρα της Άνδρου.

Στο σημείο επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και πέντε οχήματα, ενώ για την πυρόσβεση έχει διατεθεί και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Άνδρου.

Η φωτιά αναπτύσσεται σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί τυχόν πρόβλημα σε κάποιο σπίτι. Σημειώνεται ότι το νησί βρίσκεται την Πέμπτη σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο έπειτα από τη μεγάλη αναζωπύρωση που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις από την φωτιά που εκδηλώθηκε προχθές, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 ωστόσο στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο τους. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Επιπλέον στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών. Παράλληλα μέσω μηνυμάτων του 112 που εστάλησαν σήμερα οι κάτοικοι των οικισμών 'Ασπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκαιριά κλήθηκαν να απομακρυνθούν απ' αυτούς και να κατευθυνθούν προς Δρυό και Αλυκή.

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Αττική και Μεσσηνία

Σε τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διενεργώντας συνεχείς και ενδελεχείς έρευνες για τη διερεύνηση των αιτίων έναρξης αγροτοδασικών πυρκαγιών συνέλαβαν 4 άνδρες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ειδικότερα:

Στον Δήμο Αχαρνών Αττικής, 59χρονος, συνελήφθη από στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια σήμερα, περίπου στις 08:58, κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τις εργασίες προκλήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι οδήγησαν σε ανάφλεξη και εκδήλωση πυρκαγιάς. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.950 ευρώ.

Επιπλέον, οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε Αθηνών, συνέλαβαν σήμερα 41χρονο στη Δροσιά Αττικής για εκτέλεση θερμών εργασιών σε αύλειο χώρο μονοκατοικίας. Ο συλληφθείς πραγματοποιούσε κοπή μετάλλων με χρήση τροχού, σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς κατηγορίας 4, δηλαδή πολύ υψηλό, κοντά σε δασική έκταση. Στον 41χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Ακόμη, για πυρκαγιά από αμέλεια συνελήφθη, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Μεσσηνίας , άνδρας ηλικίας 60 ετών, στον Δήμο Οιχαλίας Μεσσηνίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς εκτελούσε αγροτικές εργασίες με χρήση καταστροφέα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε περίπου 25 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

Τέλος, στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος, συνελήφθη άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 13:46, σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Την έρευνα για τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς και τη σύλληψη πραγματοποίησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 627 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 906.550,38 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 236 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 208 (88,14%) είναι από αμέλεια και οι 28 (11,86%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε πλήρη ενεργοποίηση και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, κάθε περιστατικό εμπρησμού, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, θα αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. «Καθώς αυτές τις ημέρες οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την ανάφλεξη και την ταχεία ανάπτυξη δασικών πυρκαγιών, απευθύνεται αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση ή ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να μην προβαίνουν σε εργασίες ή δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, ανάφλεξη ή εκδήλωση πυρκαγιάς. Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, «οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να συμμορφώνονται με τις απαγορεύσεις που τίθενται σε ισχύ ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ακολουθώντας πιστά τις σχετικές οδηγίες».