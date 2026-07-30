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Iταλία: Eξετάζει αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων από την Ισπανία μετά την απόβαση μεταναστών στη Θέουτα

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Iταλία: Eξετάζει αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων από την Ισπανία μετά την απόβαση μεταναστών στη Θέουτα
Τζόρτζια Μελόνι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι τάχθηκε σήμερα υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σένγκεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, μετά την άφιξη εκατοντάδων παράτυπων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι τάχθηκε σήμερα υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σένγκεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, μετά την άφιξη εκατοντάδων παράτυπων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, τόνισε η Μελόνι, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η αντίδραση του επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας, Αντόνιο Ταγιάνι, που τάχθηκε υπέρ του μέτρου. «Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική, και επομένως ευρωπαϊκή, υπηκοότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων», ανέφερε ο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ

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tags:
Ιταλία
Τζόρτζια Μελόνι
Ισπανία
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