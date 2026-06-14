Επιμένει ο Τραμπ: Αργότερα απόψε η συμφωνία με το Ιράν

Η ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό καθυστέρησε την υπογραφή κατά μερικές ώρες, δήλωσε στο Axios.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Axios ότι η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να υπογραφεί την Κυριακή, παρά το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό και τις απειλές του Ιράν για αντίποινα.

Ο Τραμπ επιχειρεί να διασώσει μια συμφωνία που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρέθηκε στα πρόθυρα κατάρρευσης τη στιγμή που το Ισραήλ έπληξε στόχους στη Βηρυτό. Μέσω παρασκηνιακής διπλωματίας αλλά και δημόσιων παρεμβάσεων, προσπαθεί να εξασφαλίσει την υπογραφή της.

Ιρανοί αξιωματούχοι, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία σήμερα.

«Αναστάτωσε την κατάσταση. Καθυστέρησε την υπογραφή κατά μερικές ώρες. Υποτίθεται ότι θα γινόταν τώρα. Τώρα έχει προγραμματιστεί για λίγες ώρες αργότερα», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία.

Η κλιμάκωση στον Λίβανο σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Ebrahim Azizi, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Έρχεται μια ισχυρή απάντηση.»

Η κατάσταση

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε όταν οι σύμβουλοί του τον ενημέρωσαν για την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό και ότι εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ήταν τόσο κακό - δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μία ώρα πριν υπογράψουμε τη συμφωνία.»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι η Χεζμπολάχ επιτέθηκε πρώτη στο Ισραήλ, αλλά υποστήριξε ότι η ενέργεια αυτή δεν προκάλεσε ζημιές και δεν υπήρξαν θύματα.

Αναφερόμενος στον Νετανιάχου, ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Γιατί έπρεπε ο Μπίμπι να εξαπολύσει αυτή την επίθεση; Ήμουν έξαλλος. Του το έκανα ξεκάθαρο. Δεν έχει καλή κρίση. Του το είπα ξεκάθαρα.»

Η ευρύτερη εικόνα

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα είναι επωφελής και για το Ισραήλ, καθώς - σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του - θα αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου, θα προβλέπει την εξουδετέρωση ή διάθεση του πυρηνικού υλικού και θα επιτρέπει αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Παραμένει ωστόσο ασαφές εάν ο Τραμπ έχει λάβει κάποια άμεση διαβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι η υπογραφή της συμφωνίας εξακολουθεί πράγματι να προγραμματίζεται για σήμερα.

