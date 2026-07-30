Ταχιάος για επέκταση Μετρό προς Καλαμαριά: «Απομένουν ελάχιστες εκκρεμότητες»

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, επισημαίνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, επισημαίνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, την οποία συνοδεύει με βίντεο από αυτοψία στο έργο, την περασμένη Τρίτη

Τονίζει ότι «απομένουν ελάχιστες εκκρεμότητες ώστε το έργο να αποκτήσει πλήρως τη μορφή μιας άψογης λειτουργικής εγκατάστασης» και προσθέτει: «Οι διαδικασίες πιστοποίησης τρέχουν εδώ και καιρό και μέσα στον επόμενο μήνα αναμένουμε την ολοκλήρωσή τους, ώστε να προχωρήσει η έκδοση της άδειας λειτουργίας. Αποδείχθηκαν εξαιρετικά περίπλοκες».

«Για το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αδειοδοτεί το έργο, ένα γεγονός είναι ξεκάθαρο: επιβάτες δεν πρόκειται να μπουν στο δίκτυο, ούτε μία ημέρα νωρίτερα, αν δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η νέα γραμμή και οι νέοι συρμοί πληρούν στο ακέραιο όλες τις προδιαγραφές λειτουργικότητας και προπάντων ασφάλειας», υπογραμμίζει.

Τέλος, σημειώνει ότι «η Θεσσαλονίκη περίμενε πολλά χρόνια αυτή την επέκταση και έχει πλέον εικόνα του τι σημαίνει ένα αυτόματο και κατασκευαστικά άψογο δίκτυο μετρό» και «αξίζει να την παραλάβει όπως ακριβώς πρέπει: πλήρως εναρμονισμένη με τη βασική γραμμή και απόλυτα ασφαλή».