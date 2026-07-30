Χρυσός: Κέρδη άνω του 1% με φόντο αδύναμο δολάριο και ήπιο πληθωρισμό

Ανοδικά κινήθηκε ο χρυσός την Πέμπτη καθώς το δολάριο ΗΠΑ αποδυναμώθηκε και ο πληθωρισμός υποχώρησε, με τους traders να αποσύρουν τα στοιχήματά τους για αυξήσεις επιτοκίων.

Ανοδικά κινήθηκε ο χρυσός την Πέμπτη καθώς το δολάριο ΗΠΑ αποδυναμώθηκε και ο πληθωρισμός υποχώρησε, με τους traders να αποσύρουν τα στοιχήματά τους για αυξήσεις επιτοκίων μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Κέβιν Γουόρς προσέφερε ελάχιστες διευκρινίσεις σχετικά με την νομισματική πολιτική της Fed, η οποία άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα για πέμπτη φορά.

Ειδικότερα, ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 1% στα 4.104,59 δολάρια ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου κέρδισαν 1,6% και διαμορφώθηκαν στα 4.160,60 δολάρια.

Το δολάριο υποχώρησε κατά 0,8% καθώς το γεν ενισχύθηκε, ενώ οι traders παρέμειναν σε εγρήγορση για πιθανή παρέμβαση των ιαπωνικών αρχών για να στηρίξουν το φθαρμένο νόμισμα.

Οι τιμές δεν άλλαξαν σημαντικά μετά από έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου που έδειξε ότι ο Δείκτης Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών μειώθηκε κατά 0,1% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τις προσδοκίες των οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters. Η χαλάρωση είναι πιθανό να είναι προσωρινή, καθώς οι ανανεωμένες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή αυξάνουν τις τιμές του πετρελαίου.

Τα στοιχεία του PCE φαίνονται «λίγο καλύτερα από ό,τι ανέμενε η αγορά. Προς το παρόν, λοιπόν, το περιβάλλον από την πλευρά του πληθωρισμού είναι λίγο πολύ σταθερό», δήλωσε ο Μπαρτ Μέλεκ, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα. Έτσι, αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις που αντιστράφηκαν τους τελευταίους μήνες μπορεί να επιστρέψουν. Και η άποψη που υπάρχει είναι ότι η κεντρική τράπεζα τελικά θα αντιδράσει. Και αυτό σημαίνει ότι ο χρυσός θα ξεπεράσει τα επίπεδα αντίστασης, τα οποία βλέπουμε περίπου στις 4150, 4200 μονάδες», τόνισε.

Οι τιμές spot του χρυσού αυξήθηκαν περίπου 2% μετά την απόφαση πολιτικής της Fed, με τους επενδυτές να βλέπουν πιθανότητα 61% για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 15-16 Σεπτεμβρίου, από περίπου 77% πριν από τη συνεδρίαση της Fed, σύμφωνα με το FedWatch Tool του CME Group.

Στα άλλα μέταλλα, το ασήμι spot ενισχύθηκε 2% στα 58,79 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κέρδισε 2,5% στα 1.652,32 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε 4,4% στα 1.301,39 δολάρια.