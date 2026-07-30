ΙΝΣΕΤΕ: Θετικό πρόσημο καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός - 10,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο εξάμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, καταγράφηκαν 10,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 396.000 ή 3,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Θετικό πρόσημο καταγράφει η ελληνικός τουρισμός, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ Intelligence. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, καταγράφηκαν 10,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 396.000 ή 3,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 4,1 εκατ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 80.000 ή 2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών καταγράφηκαν 3,8 εκατ. διεθνείς αφίξεις, οριακά μειωμένες κατά 0,04% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης κατέγραψε 1,2 εκατ. αφίξεις, αυξημένες κατά 5,6%. Στο Ηράκλειο καταγράφηκαν 1,5 εκατ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 7,1% ενώ στα Χανιά οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 616.000 αυξημένες κατά 13,2%. Στη Ρόδο καταγράφηκαν 1,1 εκατ. διεθνείς αφίξεις αυξημένες κατά 3,1% ενώ στην Κω 443.000 μειωμένες κατά 2%.

Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν σε 727.000 παρουσιάζοντας αύξηση 9,3%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 360.000 παρουσιάζοντας αύξηση 4,9%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 128.000 διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση 6%, ενώ στο 'Ακτιο οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 141.000, αυξημένες κατά 6,9%. Στη Μύκονο καταγράφηκαν 157.000 διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 13,2% ενώ στη Σαντορίνη καταγράφηκαν 193.000 παρουσιάζοντας αύξηση 2%. Στην Καλαμάτα καταγράφηκαν 61.000 αφίξεις αυξημένες κατά 10%, στη Σάμο 54.000 αυξημένες κατά 27,3% και στη Σκιάθο 96.000, αυξημένες κατά +12%. Στην Καβάλα καταγράφηκαν 32.000 αφίξεις μειωμένες κατά 16,2% ενώ στη Μυτιλήνη 27.000 παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%.

Ανοδική είναι η πορεία των διεθνών αεροπορικών αφίξεων σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026. Ειδικότερα, οι περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις καταγράφηκαν στην Κρήτη, με 2,1 εκατ. αφίξεις (αύξηση 8,8% σε σχέση με το 2025). Ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα, με 1,6 εκατ. αφίξεις (αύξηση 1,7%), τα Ιόνια Νησιά με 1,4 εκατ. αφίξεις (αύξηση 7,5%), οι Κυκλάδες με 350 χιλ. αφίξεις (αύξηση 6,7%) και η Πελοπόννησος με 83 χιλ. αφίξεις (αύξηση 3,1%).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, καταγράφηκαν 4,6 εκατ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025. Ειδικότερα, το α' τρίμηνο 2026 καταγράφηκαν 1,8 εκατ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού, παρουσιάζοντας αύξηση 7,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 564 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 6,7%. Τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 576 χιλ. αφίξεις, με άνοδο 10,5%. Τον Μάρτιο οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 656 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 5,6%.

Το β' τρίμηνο ξεκίνησε ανοδικά, καθώς τον Απρίλιο καταγράφηκαν 802 χιλ. αφίξεις, με αύξηση 5,1%. Τον Μάιο καταγράφηκαν 912 χιλ. αφίξεις, με αύξηση 3,2%. Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 3,2%.

Οι περισσότερες αφίξεις σημειώθηκαν στην Αθήνα, με 2,2 εκατ. αφίξεις, (αύξηση 4,9%). Στη Θεσσαλονίκη οι αφίξεις ανήλθαν σε 610 χιλ. (αύξηση 4,9%). Στο Ηράκλειο σημειώθηκαν 450 χιλ. αφίξεις (αύξηση 1,1%) και στα Χανιά 238 χιλ., (αύξηση 7,3%).

Στη Ρόδο καταγράφηκαν 227 χιλ. αφίξεις (αύξηση 2,4%) και στην Κω 82 χιλ. (αύξηση 5,1%). Η Κάρπαθος σημείωσε αύξηση 2,4% με 16 χιλ. αφίξεις. Στη Σαντορίνη καταγράφηκαν 251 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 13,8% ενώ στη Μύκονο σημειώθηκαν 95 χιλ., οριακά μειωμένες κατά 1%. Στην Πάρο οι αφίξεις ανήλθαν σε 76 χιλ., καταγράφοντας άνοδο 13,5%.

Στην Κέρκυρα καταγράφηκαν 94 χιλ. αφίξεις (αυξημένες κατά 2,5%), στη Ζάκυνθο 24 χιλ. (αυξημένες κατά 19,9%) και στην Κεφαλονιά 24 χιλ., με αύξηση 9,5%. Στη Μυτιλήνη οι αφίξεις ανήλθαν σε 96 χιλ., καταγράφοντας αύξηση 4,2% και στη Σάμο σε 48 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 6,9%. Στην Καβάλα σημειώθηκαν 25 χιλ. αφίξεις, αυξημένες κατά 37,6% και στη Σκιάθο καταγράφηκαν 12 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας αύξηση 3%. Τέλος, στην Καλαμάτα σημειώθηκαν 4 χιλ. αφίξεις, μειωμένες κατά 6,7%.

Ανοδική είναι η πορεία των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2026 σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες. Τη μεγαλύτερη κίνηση κατέγραψε η Κρήτη, με 688 χιλ. αφίξεις (αύξηση 3,2% σε σύγκριση με το 2025). Ακολούθησαν οι Κυκλάδες, όπου οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 421 χιλ., σημειώνοντας άνοδο 10,1% και τα Δωδεκάνησα, με 325 χιλ. αφίξεις και άνοδο 3,1%. Τέλος, στην περιοχή των Ιονίων Νήσων καταγράφηκαν 143 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 20,9% και διαμορφώθηκε σε 8,6 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 7,1 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 4,7 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 24,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 17,1% και διαμορφώθηκε σε 3,8 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 23,8% και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 25,5%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 13,6% και διαμορφώθηκε σε 1,2 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 13,7% σε 389 χιλ. ταξιδιώτες. 'Ανοδο κατά 14,2% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 356 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 35,9% και διαμορφώθηκε σε 966 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 2% σε 454 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο 25,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 5.320 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 18%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.676 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 36,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,420 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2,262 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 20,9%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν άνοδο κατά 4,5% και διαμορφώθηκαν στα 414 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν άνοδο κατά 0,3% και διαμορφώθηκαν στα 761 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 13,3% και διαμορφώθηκαν στα 284 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 27,6% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 222 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 50,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 736 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 19,4% στα 539 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ