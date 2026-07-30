Βρετανία: Ο Μπέρναμ δεν αποκλείει να δοθούν νέες άδειες για γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι σκοπεύει να ακολουθήσει μια «πραγματιστική» προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, απαντώντας στα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι σχεδιάζει νέες γεωτρήσεις.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι σκοπεύει να ακολουθήσει μια «πραγματιστική» προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, απαντώντας στα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι σχεδιάζει νέες γεωτρήσεις.

Ο Μπέρναμ ανέλαβε την πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου και αμέσως μετά μίλησε με τον Τραμπ ο οποίος είπε την Τετάρτη σε δημοσιογράφους ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός σκοπεύει να εκδώσει άδειες για γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα.

«Είπα στην τηλεφωνική επικοινωνία (με τον Τραμπ) ότι θα ακολουθήσω πραγματιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Θάλασσα και αυτή είναι η πρόθεσή μου», απάντησε ο Μπέρναμ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου. «Υπάρχει ένας πόρος εκεί. Όταν οι άνθρωποι δυσκολεύονται (οικονομικά), δεν μπορείς να το αγνοήσεις και εξ αυτού προήλθε η δήλωσή μου στον πρόεδρο», πρόσθεσε.

Ο Μπέρναμ έχει δηλώσει ότι θα τηρήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις του προκατόχου του, Κιρ Στάρμερ, όμως άφησε να εννοηθεί ότι ίσως να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία στη χορήγηση αδειών για νέες γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Τραμπ επέκρινε με δριμύτητα την προσέγγιση που ακολουθούσε ο Στάρμερ στη Βόρεια Θάλασσα, αφού αρνιόταν να εκδώσει νέες άδειες για εκμετάλλευση κοιτασμάτων.

Ο Μπέρναμ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι θέλει να εκβιομηχανίσει τη Βρετανία και ορισμένα σωματεία και επιχειρηματίες του ζητούν να χρησιμοποιήσει τη Βόρεια Θάλασσα, ως έναν τρόπο για να δώσει ώθηση στην αγορά εργασίας και να μειώσει τις τιμές της ενέργειας.

Δύο μεγάλα κοιτάσματα, τα Rosebank και Jackdaw, είναι έτοιμα προς αξιοποίηση, αλλά οι διαδικασίες έχουν παγώσει μετά από νομικές προσφυγές. Είχαν χορηγηθεί οι άδειες πριν αναλάβουν την εξουσία οι Εργατικοί, όμως εταιρείες όπως οι Equinor και Shell, αποκλείστηκαν από την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου μέχρι να δοθεί νέα κυβερνητική έγκριση, η οποία εκκρεμεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ