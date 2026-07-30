Σε πύρινο κλοιό Ρέθυμνο και Πάρος: Μηδενική ορατότητα - Άνεμοι άνω των 100 χλμ

Τι ανέφερε ο Διευθυντής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

«Σε πολλαπλά μέτωπα επιχειρούν από χθες οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνοντας νυχθημερόν μάχες για την αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διευθυντής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε για τις δασικές πυρκαγιές.

Ο κ. Βαθρακογιάννης αρχικά, αναφερόμενος στη χθεσινή μέρα τόνισε ότι «ήταν μία δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα» και προσέθεσε: «Χάθηκαν στο βωμό του καθήκοντος τρεις συνάδελφοι πυροσβέστες. Ο Εποχικός Πυροσβέστης Διαμαντάκης Παντελής και ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Στρατηδάκης Εμμανουήλ στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου αλλά και ο Ανθυποπυραγός Λαιμοδέτης Κωνσταντίνος, στην πυρκαγιά του Γυθείου.

Σύσσωμη η πολιτική και η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζουν για μία ακόμη φορά τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους». Σχετικά με τις πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ο κ. Βαθρακογιάννης είπε ότι οι δυνάμεις επιχειρούν χθες και σήμερα κυρίως σε Πάρο, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βοιωτία, Γύθειο, Κάλυμνο, Άνδρο, Νάξο, Λέσβο, Ρέθυμνο, Σητεία και Ηράκλειο Κρήτης ενώ τις επόμενες ώρες όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις.

Όπως σημείωσε, οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρίψη νερού σε Πάρο και Κρήτη. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, όπως υπογράμμισε, η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. «Αυτήν τη στιγμή στο νησί της Πάρου συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Στις πυρκαγιές στην Κρύα Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνου, επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο, χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση.

Είναι αυτονόητο ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας μας δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη των δυνάμεων. Παρόλα αυτά κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Αττική, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και μετέβησαν στα πεδία των επιχειρήσεων», ανέφερε. Όπως υπογράμμισε οι Υπηρεσίες τους Πυροσβεστικού Σώματος ανά την επικράτεια έχουν τεθεί και παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα τόνισε ότι τα κατά τόπους Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποιούν συχνές περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Επιπλέον επισήμανε ότι στο έργο της κατάσβεσης, δίπλα τους, συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας, οι Δασικές Υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο 'Αμεσης Βοήθειας αλλά και Εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντικών Ομάδων της Πολιτικής Προστασίας.

«Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου. Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν, σε κάθε περίπτωση ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών. Για αύριο, προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Κάθε πυρκαγιά που ξεκινά εξελίσσεται πολύ γρήγορα, παίρνει μεγάλες διαστάσεις και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί», υπογράμμισε ενώ απηύθυνε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.